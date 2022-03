CoD schafft es, die Community mit dem lässigsten Rapper überhaupt zu verärgern

Eigentlich müsste der Hype in der Community von Call of Duty enorm sein. Der beliebte Musiker Snoop Dogg erhält ein eigenes Bundle, das Spielern ermöglicht, einen Skin mit dem Aussehen des Rappers zu tragen. Doch die Preispolitik stößt besonders bei „CoD: Mobile“-Spielern auf Unverständnis. MeinMMO erklärt euch, weshalb die Community wütet.

Wieso sind die Spieler verärgert? Snoop Dogg ist einer der größten und bekanntesten Musiker unserer Zeit. Fans des Superstars dürfen sich neuerdings auf den Rapper in den Spielen Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Mobile und Call of Duty: Warzone freuen.

Die Freude überwiegt jedoch nicht bei jedem. Viele Spieler äußern sich auf Reddit und Twitter verärgert über die auf den verschiedenen Plattformen unterschiedliche Preispolitik. Die CoD-Mobile-Community trifft es besonders.

Die Problematik des Bundles sei demnach, dass Warzone- und Vanguard-Spieler es unkompliziert kaufen können, während bei CoD-Mobile ein sogenannter „Lucky Draw“ notwendig ist.

Mobile-Spieler benötigen demnach nicht nur eine Echtgeld-Investition, um in CoD als Snoop Dog durch die Karten streifen zu können. Es wird ebenfalls eine Prise Glück benötigt, um den gewünschten Inhalt zu erhalten.

Schlüpft in Call of Duty Warzone und Vanguard in die Rolle von Snoop Dogg

Die Details zum „Snoop Dogg Operator Bundle“ und dem Lucky Draw

So bekommt ihr das Bundle: Die erste Gelegenheit als Snoop Dogg durch die CoD-Maps zu streifen, wird am 01. April 2022 in Season 3 von Call of Duty: Mobile sein. MeinMMO zeigt euch, wann und wie ihr das Bundle auf welcher Plattform erhaltet.

CoD-Mobile: Erhältlich durch: Special Lucky Draw; erhältlich ab: 01. April 2022, Season 3

Erhältlich durch: Special Lucky Draw; erhältlich ab: 01. April 2022, Season 3 CoD Warzone und Vanguard: Erhältlich durch: „Snoop Dogg Operator Bundle“; erhältlich ab: 19. April 2022

Was ist ein Lucky Draw? Ein sogenannter „Lucky Draw“ ist die zufällige Ziehung eines Items in Call of Duty: Mobile. Das System ähnelt einer Glücksradmechanik. Ihr „dreht“ das Rad und das Spiel bestimmt zufällig, welches Item ihr erhaltet.



Eine Drehung des „Lucky Draws“ müsst ihr kaufen. Der Preis verdoppelt sich nach jeder Drehung. Nach maximal zehn Drehungen erhaltet ihr alle Items.



Der umgerechnete Preis eines Inhaltes kann je nach Paket über hundert Euro betragen, wenn ein Spieler alle zehn Drehungen für den gewünschten Gegenstand benötigt.

Das Snoop Dogg Operator Bundle wird auf den „Call of Duty“-Karten hervorstechen

Was beinhaltet das „Snoop Dogg Operator Bundle“? Das neue „Snoop Dogg“-Bundle von Call of Duty beinhaltet abhängig von der Plattform verschiedene Inhalte.

In CoD Mobile erhält Snoop Dogg ein Outfit, das von Kopf bis Fuß mit 24 Karat Gold bestickt sein soll. Außerdem verleiht Activision ihm eine „Signature Weapon“. Diese wird eine schnell feuernde legendäre SMG sein, welche mit Gold und Diamanten verziert ist.

Des Weiteren erhält besagte legendäre SMG einen Todeseffekt. Dieser löst ein Mini-Konzert aus, bei dem die Feinde mit Scheinwerferlicht beleuchtet werden. Die ohnehin schon auffällige SMG soll laut Activision sogar noch auffälliger werden, wenn Spieler mit ihr Eliminierungen erzielen.

In Warzone und Vanguard enthält das „Snoop Dogg Operator Bundle“ zehn verschiedene Items. Drei dieser Items sind exklusiv für Vanguard. Neben den 10 Inhalten ist außerdem ein „Operator Progression Track“ mit 20 Leveln des Operator-Fortschritts verfügbar.

Die 20 Level des Tracks enthalten Waffen-EP für Snoop Doggs bevorzugte Waffe aus Vanguard, drei alternative Outfits und andere kosmetische Gegenstände.

Snoop Dogg ist zweifelsfrei eine polarisierende Persönlichkeit. Nachdem der Rapper bereits in Call of Duty: Ghosts zu sehen war, kehrt er in das beliebte Franchise zurück.

Neben Snoop Dogg haben wir bereits zahlreiche andere bekannte Gesichter in den verschiedensten Videospielen gesehen. Weltberühmte Schauspieler, ikonische Sportler oder legendäre Musiker – sie alle interagieren immer mehr mit der Welt des Gamings.

Wen würdet ihr gerne als spielbaren Charakter, Skin oder Hauptdarsteller in euren liebsten Spielen sehen?