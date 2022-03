CoD Warzone startet Mid-Season diese Woche – Ändert Rebirth Island in großem Update

Noch in dieser Woche startet das Mid-Season-Update von Call of Duty: Warzone. Als Highlight bekommt die kleine Karte Rebirth Island ein Facelift spendiert. Alles, was wir zu Release und Inhalte bereits wissen, findet ihr auf MeinMMO.

Darum gehts:

Season 2 von Call of Duty: Warzone läuft schon seit über einem Monat und diese Woche kommt endlich die sogenannte „Mid-Season“

Die bringt neuen Content und im Mittelpunkt für Warzone steht das Facelift von Rebirth Island

Ein Tweet der Entwickler hat schon einiges verraten und MeinMMO zeigt euch die wichtigsten, bekannten Infos zum Update, wie Release und Content

CoD Warzone: Mid-Season Update 1.55 – Release und Content

Wann kommt das Update? Das ist noch nicht ganz sicher. Die Entwickler um Raven Software twitterten letzte Woche, dass „Rebirth Island nächste Woche sein Facelift bekommt“.

Laut „PlayStation Game Size“ (via Twitter.com) ist das Update 1.55 bereits in der Datenbank. Erfahrungsgemäß kommt das Update entweder am Dienstag (22.03.) oder am Donnerstag (24.03.) – sicher ist das aber nicht.

Wie groß wird das Update? Dazu gibt es bisher noch keine Infos. Da aber eine komplette Karte angepasst wird, könnten es schon um die 10 GB werden.

Was steckt im Update? Zum Start der Season 2 wurden bereits einige Inhalte der Mid-Season angekündigt:

Facelift Rebirth Island

Ice Axe und eine MP (Armaguerra 43) als neue Waffen

Die kompletten Inhalte sind jedoch noch unklar und aktuell lassen sich nur Vermutungen anstellen, was das Mid-Season-Update noch Feines bringt.

Neu in CoD Warzone? Diese Karte ist klein, schnell und perfekt für Einsteiger

CoD Warzone: Infos zum Facelift von Rebirth Island: Reinforced

Was ist bereits zum Facelift bekannt? Die Entwickler haben in einem Tweet ein Bild der Insel nach den Umbauten gepostet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch auf der Roadmap von Season 2 war ein Bild mit Änderungen zu sehen, doch der Bild-Ausschnitt war winzig. Insgesamt haben Spieler bereits 4 interessante Änderungen entdeckt:

Der Bereich „Security Area“ im Südwesten wird umgestaltet und heißt dann wohl „Stronghold“

Im Bereich „Harbor“ im Osten legt wohl ein großes Containerschiff an als neuer Bereich

Neue Rohrverbindungen erlauben wohl einen Durchgang vom Haupthaus im Bereich „Decon Zone“ zur Küste

Roadmap der Season 2

Welche Änderungen es tatsächlich ins Spiel schaffen, muss sich am Update-Tag zeigen. Die aktuellen Infos sind nur Vermutungen aus der Community aufgrund des Teaser-Bildes der Entwickler.

Änderungen sind möglich sowie weitere Anpassungen. So ist vielen Spielern der große Turm beim Gefängnis-Block ein Dorn im Auge. Auch hier sind Anpassungen möglich.

Sobald es neue Infos dazu gibt, findet ihr sie wie immer auf MeinMMO.

Rebirth Island ist bei Teilen der Community deutlich beliebter als die aktuelle, große Karte Caldera. Anpassungen und Abwechslung sind gern gesehen.

Wie es dann mit Season 2 weitergeht, lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Die Ankündigungs-Zeiträume sind seit dem Fiasko rund um die Integration von Vanguard in Warzone sehr viel kürzer geworden.

Wenn ihr nachlesen wollt, was vor ziemlich genau 2 Monaten bei Call of Duty los war, dann schaut hier vorbei: Call of Duty im schlechtesten Zustand seit Jahren – Was läuft schief in Warzone & Vanguard?