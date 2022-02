Call of Duty: Vanguard bietet einen Spiel-Modus, der euch mit den Regeln der offiziellen „Call of Duty: League“ spielen lässt. Wie das funktioniert und welche Belohnungen ihr euch sichern könnt, erklären wir euch auf MeinMMO.

Was ist Ranglistenspiel? Im Grunde spielt ihr die Regeln der ESports-Liga „Call of Duty: League“ nach und sichert euch mit jedem Event neue Ränge und Belohnungen.

Im Ranglistenspiel herrscht dafür ein klares, Skill-basiertes Matchmaking: Ihr kommt nur mit Spielern in ein Match, die ähnlich stark sind, wie ihr es seid.

Wir zeigen euch die Regeln, welche Ausrüstungen verboten sind und welche Boni euch die Matches garantieren.

Ranglistenspiel ist meist nur was für Schwitzer

Warum sollte ich Rangliste spielen? Der Modus wählt Mitspieler für euch aus, die auf eurem Fähigkeits-Level liegen. Seid ihr eher der Typ Spieler, der mit jedem Match besser werden will und sich gern mit anderen misst – dann steigt beim Ranglisten-Modus ein.

Generell trefft ihr hier eher auf Schwitzer, die Vollgas geben und Platz für Fehler lassen.

Interessant könnte das Ranglistenspiel für euch jedoch auch sein, wenn ihr genug von den ganzen Abschussserien in den normalen Matches habt. Die meisten sind im Ranglistenspiel verboten.

Wie sehen die allgemeinen Regeln aus? Generell sind die Regeln wie in einem ganz normalen Match. Allerdings gibt es einige Beschränkungen und Extra-Regeln:

Normale Regeln bei der Spieler-Gesundheit

Nur 4vs4-Matches

Nur bestimmte Modi und Maps

Regeln verbieten einige Ausrüstungen im Spiel

Teambeschuss ist aktiviert

Punkt-Strafen für Verlassen eines Matches

Kein gemeinsames Matchmaking mit zu starken oder zu schwachen Mitspielern

Was wird gespielt? Die Ranglistenspiele sind auf 3 Modi festgelegt, die nur auf einer ausgewählten Anzahl von Maps laufen. Zum Start des Modus waren folgende Maps und Modi verfügbar:

CDL Kontrolle Maps: Gavutu, Desert Siege

CDL Suchen & Zerstören Maps: Casablanca, Berlin, Hotel Royale, Desert Siege

CDL-Stellung Maps: Casablanca, Berlin, Gavutu, Desert Siege



Die Modi und Maps können sich im Laufe der Zeit ändern. Aber ihr könnt immer nur den aktuell vorgegebenen Content im Ranglistenspiel zocken.

Was ist verboten? Viele Waffen, Aufsätze und Ausrüstungen lassen sich nicht im Ranglistenspiel verwenden. Auch die Killstreaks und Feldaufrüstungen sind beschränkt.

In der Auswahl mit euren Loadouts bekommt ihr angezeigt, welche Zusammenstellungen im Ranglistenspiel erlaubt sind.

Loadouts mit gesperrten Items erkennt ihr an einem dreieckigen Symbol mit einem Ausrufezeichen. Hier müsst ihr schauen, welches Teil der Zusammenstellung nicht passt.

Die komplette Liste mit ausgeschlossenen Gegenständen zum Start der Ranglistenspiele binden wir euch hier ein. Es kann jedoch mit der Zeit Änderungen daran geben:

Ränge, Sterne, Divisionen – So kommt ihr voran

Wie steige ich im Rang auf? Jede Woche laufen 2 Ranglisten-Events und am Ende eines Events bekommt ihr die Punkte auf euer „Sternen-Konto“.

Habt ihr 7 Sterne gesammelt, steigt ihr im Rang auf.

Punkte gibt es nur am Ende eines Events und jedes Match schüttet euch für eure Leistung entsprechende Punkte aus.

Spielt ihr ein Event, bekommt ihr schonmal 200 Punkte für das erste Match. Danach gibts für jeden Sieg 100 Punkte und 20 Punkte extra für die ersten 5 Siege eines Tages.

Verliert ihr ein Match, gibts Punkte-Abzug. Verlasst ihr das Match vorzeitig, bekommt ihr Punkte abgezogen und einen Extra-Abzug von minus 50 Punkten obendrauf.

Was bedeutet meine „Division“? In jeder neuen Season sind die ersten 5 Matches im Ranglistenspiel „Fähigkeitsbeurteilungen“.

Je nach Leistung sortiert euch Vanguard nach diesen 5 Matches in eine Division ein, die bestimmt, mit welchen Gegnern ihr in einem Match kommt.

Danach bestimmen die Leistungen in euren Matches, ob ihr in den Divisionen auf- oder absteigt.

Tatsächlich wird dadurch auch beschränkt, mit wem ihr zusammenspielen könnt. Habt ihr einen Mitspieler, der nur „Teilnehmer“ ist und ihr seid bereits „Fortgeschritten“, dann könnt ihr kein gemeinsames Match starten.

Ihr dürft maximal eine Fähigkeitsstufe auseinanderliegen, sonst ist es nicht möglich, gemeinsam das Matchmaking zu starten.

Welcher Fortschritt bleibt? Über die Seasons bleibt letztlich nur euer „Ranglistenspiel-Rang“ bestehen. Alle anderen Fortschritte setzen sich zurück.

So bekommt ihr am Ende eines Events die Punkte für euren Ranglistenspiel-Rang gutgeschrieben und müsst beim nächsten Event wieder neu um Punkte kämpfen.

Eure Division setzt sich jede Season zurück – ihr müsst dann immer 5 Matches zur Fähigkeitsbeurteilungen erledigen.

Über den Ranglistenspiel-Rang bekommt ihr auch eure Belohnungen.

Ranglistenspiel verteilt besondere Embleme und Visitenkarten

Was bringt mir das Ranglistenspiel? Nur für die Belohnungen lohnt sich der Modus nicht. Es gibt Embleme, Visitenkarten für jeden 5. Rang und auf Rang 50 einen Operator-Skin dazu.

Es geht beim Ranglistenspiel eher um die veränderte Erfahrung gegenüber den normalen Matches.

Die Regeln sind stark an die Spielweisen der „Call of Duty: League“ angelehnt und kommen einem Profi-Spiel in CoD so nahe, wie sonst nichts in Vanguard – außer, ihr organisiert eure eigenen Matches.

Die Ranglistenspiele sind eine hervorragende Möglichkeit, um Call of Duty: Vanguard mal ganz anders zu erleben.

Mitspieler und Gegner nehmen die Session oft ernster und schon allein durch die Abwesenheit der meisten Killstreaks entsteht eine ganz andere Dynamik.

Wollt ihr den Modus mit Freunden erleben, spielt am besten immer zusammen. Sonst lauft ihr Gefahr, in unterschiedlichen Division zu landen.