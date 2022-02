CoD Vanguard: So bekommt ihr alle Wunderwaffen im Zombie-Modus

CoD Vanguard bekommt mit der „Terra Maledicta“ einen neuen Map-Hub für den Zombie-Modus. Mit dabei sind auch endlich wieder Wunderwaffen, mit denen ihr besonders effektiv die Zombiehorden umnieten könnt.

Was sind Wunderwaffen? Wunderwaffen sind besondere Items, die durch mächtige Stats und Effekte auffallen und den Spielern in den Zombie-Modi von CoD einen Vorteil gegenüber den unendlichen Horden der Untoten gewährten.

Wunderwaffen sind also ikonische Items, die jeder Zombie-Fan liebt. Umso enttäuschter waren die Spieler dann von Vanguard, weil in dessen Zombie-Modus – trotz Beteiligung der Zombie-Erfinder von Treyarch – keine Wunderwaffen vorkamen.

Doch jetzt, mit Season 2, sind sowohl eine neue Map als auch zwei Wunderwaffen ins Spiel gekommen. Die berühmte Ray Gun und der brandneue „Monster-Schild“, der im Spiel Decimator Shield heißt.

Wo findet man welche Waffen? Die Ray Gun ist als Drop und Inhalt der Kisten in beiden Zombie-Maps zu finden. Der Schild wiederum ist ein Easter-Egg, das man bisher nur in der neuen Map „Terra Maledicta“ findet.

Die Ray Gun – Was sie kann und wo man sie findet?

Was kann die Ray Gun? Die Ray Gun ist eine futuristische Strahlenwaffe, die ordentlich austeilt und mehrere Zombies auf einmal treffen kann. Sie bleibt aber in Vanguard etwas hinter ihren Fähigkeiten zurück. Dennoch ist es eine starke Waffe mit coolem Design.

Wo findet man sie in „Der Anfang“ und „Terra Maledicta“? Freilich könnt ihr die Waffe durch Glück aus der Mystery-Box ziehen. Doch das kann unter Umständen sehr lange dauern und ist nicht zu empfehlen. Außerdem verschwendet ihr so wertvolle Ressourcen, die ihr sonst in eure Perks stecken könntet.

Um die Ray Gun schnell und zuverlässig zu bekommen, müsst ihr erstmal die Map komplett öffnen. Macht dazu die ersten drei Missionen. Rennt dann einfach die Map rauf und runter und öffnet alle Kisten und Kristalle, die ihr findet. Die Chance, dass euch so eine Ray Gun in die Hände fällt, ist recht hoch.

Bedenkt außerdem, dass besondere Zombies, wie die schwer bewaffneten „Sturmkrieger“, manchmal eine Ray Gun droppen. Wenn ihr also welche seht, dann schießt sie über den Haufen. Es könnte sich lohnen.

Der Decimator Shield – Was es kann und wo man es findet?

Was kann der Schild? Der schaurige Decimator Shield ist eine Art lebende Waffe. Erstmals könnt ihr damit Blocken und so euch vor Schaden bewahren. Alternativ kann der Schild noch eine Schockwelle freisetzen, die alle Zombies im Umkreis massiv schädigt. Beachtet aber die hohe Abklingzeit dieser Fähigkeit.

Wo findet man sie in „Terra Maledicta“? Der Schild ist nicht einfach so als Loot oder Inhalt der Box zu bekommen. Vielmehr müsst ihr ihn durch eine aufwändige Easter-Egg-Suche freispielen. Geht dazu wie folgt vor:

Geht nach Osten und macht die dortige Mission, um das Gebiet dahinter freizuschalten. Ihr seht dann den Schild, aber er steckt in Kristallen fest.

Geht dann nach Norden und erledigt dort die Mission. Ihr werde nun als würdig erachtet, den Schild zu tragen. Doch es gibt noch viel zu tun.

Geht dann zu den Zelten, bei dem grünen Brunnen. Dort findet ihr einen sprechenden Stein, der euch etwas zur Lore des Schildes erzählt.

Es öffnet sich dann ein neues Portal, nutzt es und erledigt die Mission.

Sucht dann im Hub nach vier Kristallen, die ihr zerschießt.

Sucht den sprechenden Stein beim Bazaar und dem gelben Brunnen.

Ein weiteres Portal öffnet sich und dort erwartet euch ein Bosskampf gegen Zaballa.

Wenn ihr den Kampf übersteht, könnt ihr bei eurer Rückkehr endlich den Decimator Schild nutzen.

Eine Video-Anleitung, wie ihr den Schild bekommt, findet ihr hier:

So viel zu den neuen Wunderwaffen, die ihr ab sofort in den beiden Zombie-Hub-Maps von Call of Duty: Vanguard finden könnt. Habt ihr die beiden Waffen schon mal gefunden und ausprobiert? Sind sie die lange Wartezeit wert oder enttäuschen euch die Wunderwaffen in Vanguard bisher eher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

