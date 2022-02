CoD Vanguard: Update zur Season 2 bringt Bomber-Killstreak und massig Zombie-Content – Patch Notes

CoD Vanguard startet heute Abend seine Season 2. Es gibt neue Maps, mehr Explosionen und bessere Feldausrüstungen. Auch Zombies kriegen massig Content. Waffen-Balancing hingegen fehlt komplett. MeinMMO sagt euch mehr.

Heute startet nach Verschiebung um Wochen die Season 2 von CoD Vanguard. Auf Waffen-Balancing verzichtet Entwickler Sledgehammer Games diesmal, stattdessen liegt der Fokus klar auf neuen Inhalten.

Im Multiplayer gibt es neue Maps, mehr explosive Spielzeuge und Extras, die euere Feldausrüstung verbessern. Fans vom Zombie-Modus dürfen sich besonders freuen: Die Highlights sind eine komplett neue Map und 2 neue Wunderwaffen.

Multiplayer bekommt mehr Explosionen, kein Waffen-Balancing

Welche neuen Inhalte kommen? Der Multiplayer von CoD Vanguard bekommt einige neue Inhalte. Dazu gehört ein neuer Top-Killstreak für die besten Spieler, die Haftbomben und 2 Extras, die Fehldausrüstungen verbessern. Auch 2 neue, mittelgroße Maps sind dabei.

Welche Verbesserungen gibt es? Was in den Patch Notes fehlt, ist Waffen-Balancing in jeglicher Form. Stattdessen gibt es zahlreiche kleinere Bugfixes, die unter anderem Probleme mit Tarnungs-Herausforderungen beheben. Diese Bugfixes könnt ihr auf der Website von Entwickler Sledgehammer Games nachlesen (via sledgehammergames.com).

Hier sind alle neuen Inhalte im Spiel mit Season 2:

2 neue Maps – Casablanca und Gondola

Casablanca: Casablanca ist eine mittelgroße Karte. Sie hat die CoD-typischen 3 Pfade durch die Map, die unter anderem durch einen belebten Marktplatz führen. Dazu setzt die Karte viel Wert auf vertikalen Gefechte, da mehrere Gebäude Nah- und Fernkampftaktiken erfordern.

Gondola: Auch Gondola ist eine mittelgroße Karte mit 3 Pfaden. Besonders ist hier aber die namensgebende Gondel, mit der man langsam über eine große Schlucht zu einem Feuerwachturm fahren kann. Spieler können auch die lange Sichtlinie nutzen, die diese Gondelroute bietet, oder durch das Kraftwerk und die Höhlen gehen, um Nahkämpfe zu führen.

Casablanca

Gondola

Neue Spielmodi: Ranglisten und Arms Race

Ranglisten-Modus: Spieler können sich jetzt mit den Regeln der Profi-Liga von Call of Duty durch die Ränge kämpfen.

Spieler können sich jetzt mit den Regeln der Profi-Liga von Call of Duty durch die Ränge kämpfen. Arms Race: Dieser Modus soll im Laufe der Season erscheinen. Hier geht es um mehr als nur Infanteriekampf. Gepanzerte Kriegsmaschinen wie Motorräder, Truppentransportfahrzeuge und Panzer stehen hier im Fokus. Ziel ist es, feindliche Stützpunkte zu zerstören.

Neue Inhalte im Battle Pass: Explosiver Killstreak, Haftbombe, 2 Extras

Neuer Killstreak: Rumpfkanzel-Schütze

Spieler, die CoD WW2 gespielt haben, kennen diesen neuen Killstreak bereits. Der Rumpfkanzel-Schütze kann nach 12 Kills in Folge aktiviert werden. 30 Sekunden lang dürft ihr dann Explosionen auf die Map regnen lassen.

So sah dieser Killstreak in CoD WW2 aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Neue Granate: Haftbombe

Neue Extras: Mit Season 2 bekommt ihr Zugriff auf 2 neue Extras, je eine für Slot 1 (Blau) und Slot 3 (Gelb). Beide Extras helfen eurer Feldausrüstung.

Waffenkammer (Blau): Setze Ausrüstung schneller ein. Deine Ausrüstung ist immun gegenüber dem Techniker-Extra und kann nicht gekapert oder durch Wände gesehen werden.

Mechaniker (Gelb): Feldausrüstungen laden 20 % schneller.



Zombies: Neue Ägypten-Map, Easter Eggs und Wunderwaffen

Terra Maledicta ist nach “Der Anfang” die neue Hub-Map in Zombies. Diese spielt in Ägypten und enthält Tore zu drei neuen Arenen: Verderbte Länder, Östliche Wüste und die Halle der Wahrheit.

Ihr werdet eine neue Story-Quest bestreiten und mit Freunden neue Feinde bekämpfen. Wunderwaffen und Easter Eggs kehren auch zurück.

Die Strahlenkanone kehrt zurück

Die Map Terra Maledicta und die neuenFeinde

Die Wunderwaffen Strahlenkanone und Dezimator-Schild

Neue Hub-Karte: “Terra Maledicta”

“Terra Maledicta” 3 neue Schauplätze: Verderbte Länder, Östliche Wüste, Halle der Wahrheit

Verderbte Länder, Östliche Wüste, Halle der Wahrheit 2 Wunderwaffen: Dezimator-Schild und Strahlenkanone (Ray Gun)

Dezimator-Schild und Strahlenkanone (Ray Gun) Neuer Verbündeter: Vercanna, die Letzte

Vercanna, die Letzte Neuer Feind: Zaballa, die Täuscherin

Zaballa, die Täuscherin Neues Artefakt: Zauberstab der Wildnis (Heilende Aura)

Zauberstab der Wildnis (Heilende Aura) Neue Mission: Opferung

Opferung Neuer Covenant: Artefakt-Wache

Artefakt-Wache Neue Story-Quest

Neue Waffenunterstützung: KG M40, Whitley

KG M40, Whitley 3 neue Pack-a-Punch-Tarnungen

20 neue Season-Herausforderungen

Ebenfalls dabei sind viele kleine Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen für Zombies, die ihr auf der Website von Sledgehammer Games nachlesen könnt (via sledgehammergames.com).

Was sagt ihr zu diesen Patch Notes? Seid ihr zufrieden mit den neuen Inhalten von Season 2? Oder hättet ihr euch mehr Anpassungen für alte Inhalte gewünscht? Wie findet ihr allgemein den Zustand von CoD Vanguard aktuell? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Bei der Ankündigung von CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 mussten die Entwickler zugeben, dass es in Call of Duty aktuell nicht so gut läuft. Was sie gesagt haben, und warum die Spielereihe sich mit den kommenden Spielen neu erfinden will, erfahrt ihr hier:

Entwickler von CoD Warzone geben zu: „Wir haben’s versaut“ – Darum braucht es dringend Teil 2