Randvolle Season 2 von CoD Warzone startet heute Abend – Bomber, NPC-Panzer und Gas-Munition

Call of Duty: Warzone bringt heute Abend (14.02.22) um 18 Uhr die Season 2 zusammen mit einem großen Update. Es gibt neue Feldaufrüstungen, tödliche Bomber und NPCs tummeln sich auf der Map. Was ihr erwarten könnt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

So sieht’s aktuell aus in Warzone:

Das kostenlose Battle Royale Warzone startet heute Abend, 14. Februar, seine 2. gemeinsame Season mit CoD: Vanguard

Die Season wurde um knapp 2 Wochen verschoben, weil es viele Probleme im Spiel gibt

Nun wissen wir, wie Season 2 aussieht und stellen euch alle Neuerungen vor – den Gameplay-Trailer der neuen Season binden wir euch hier ein:

CoD Warzone: Season 2 – Update & Roadmap

Wann kommt das Update? Die Season 2 startet bei uns am 14. Februar um 18 Uhr.

Gibt es einen Preload? Ja, ihr könnt das Update wieder früher ziehen. Allerdings steht der Preload aktuell noch nicht für alle Spieler zur Verfügung. Wie in den letzten Seasons startet der Download gestaffelt.

Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, schaut nach 15 Uhr auf eure Plattform und versucht den Download zu starten.

Wie groß ist das Update? Für das Warzone-Update müsst ihr um die 14 GB einplanen (Wert aus der PlayStation-Datenbank – via Twitter.com).

Was gibt es Neues in Season 2? Die Liste an Neuerungen im Battle Royale Warzone ist vergleichsweise lang. Es gibt neue Gameplay-Mechaniken und Map-Änderungen:

„Nebula V“: Kommt als Bombe und neue Munition ins Spiel

P.D.S.: Neue Feldaufrüstung, die vor Gas schützt

Neue POIs: Eine neue Chemie-Fabrik und unterirdische Labore auf der Map

NPCs: Soldaten der Achsen-Mächte patrouillieren bei den „Nebula V“-Anlagen

Transport-Panzer: Ein bewaffneter Panzer-Wagen rollt über Caldera

Bomber: Die 2. Art von Flugzeugen für die Vanguard-Modi

Neuer Modus: Großes Deathmatch zum Start

Frischer Battle Pass mit über 100 Belohnungen

Redeploy Balloon: Der Ballon schießt euch in die Luft

Neue Waffen: Sturmgewehr und LMG zum Start, MP und Ice Axe zur Mid-Season

Rebirth-Mid-Season: Änderung der Insel in der Mid-Season und Trails-Modus

Die einzelnen Punkte schlüsseln wir für euch weiter unten auf.

Was ist mit Vanguard? Die Season 2 startet in Vanguard ebenfalls heute Abend um 18 Uhr. Die Patch Notes verlinken wir euch hier rechtzeitig.

Hier könnt ihr noch einen Blick auf die umfangreiche Roadmap der Season 2 werfen:

Warzone mit tödlichem Gas und irren Bombern in Season 2

Was ist Nebula V? Die Story der neuen Season 2 dreht sich um dieses tödliche Gas. Auf Caldera wurden Beweise für die Herstellung des chemischen Kampfstoffes entdeckt und Hinweise auf Lagerbestände der Achsen-Mächte.

Während ihr in Vanguard die Lagerbestände vernichtet, geht es in Warzone eher darum, mehr über das tödlich Gas zu erfahren und die Achse davon abzuhalten noch mehr zu produzieren.

Das Battle Royale bekommt dafür ein paar spannende Neuerungen:

Bombe: Das Teil kommt als „sehr seltenes“ Item ins Spiel und lässt euch einen Bereich für 2 Minuten mit Gas überfluten. Nebula V wirkt dabei ganz ähnlich wie das Gas des Spielfeld-Kreises. Sobald die Bombe scharf ist, kann sie weder zerstört noch entschärft werden und explodiert bei Ablauf des Countdowns in einem kleinen Bereich.

Munition: Ähnlich wie bei der „Spezialmunition“ bekommt ihr mit dieser Feldaufrüstung eine Ladung mit Munition. Ihr verursacht damit jedoch nicht mehr Schaden. Erledigt ihr einen Gegner mit der Munition, strömt der Spieler Gas aus und behindert damit die Wiederbelebung.

P.D.S.: Die Konter-Maßnahme zum Gas. Ihr benutzt das Teil wie ein Trophy-System, stellt es vor euch hin und seid in einem kleinen Bereich vor Gas geschützt. Es schützt vor Nebula V, aber auch vor dem Spielfeld-Gas.

Die Neuerungen gelten für das normale Battle Royale und Vanguard Royale. Wie das Gas von der Story-Seite ins Spiel kommt, zeigt der Cinematic-Trailer der Season 2:

Was sind das für neue POIs? Die Fabrik zwischen den Minen und den Docks im Norden verändert sich und wird zur neuen Chemie-Fabrik. Die Umrisse des Gebäudes verändern sich kaum, doch im Inneren könnt ihr Neuerungen entdecken. Der Loot in der Fabrik ist besser als bei anderen POIs.

Zudem öffnen sich „Bunker“ auf Caldera. Insgesamt wird es dann 7 Untergrund-Labore geben und die offenen Labore sind auf der Map gelb markiert. Hier gibt es feinsten Loot, aber immer nur einen Eingang/Ausgang. Betreten also auf eigene Gefahr.

Was sind das für NPCs? Auch abseits von feindlichen Spieler gibt es in Zukunft mehr Gefahren auf Caldera. NPCs, Soldaten der Achsen-Mächte, patrouillieren bestimmte Bereiche und sorgen für mehr Action in den Bereichen, in denen sie auftauchen.

Chemie-Fabrik: Die Fabrik hat eine persönliche Wach-Einheit, die das Gelände beschützt.

Waffen-Labore: Jedes Untergrund-Labor hat eine feindliche Sicherheits-Einheit.

Panzer-Wagen: Ein großer Transporter fährt über Caldera.

Besonders der Panzer-Wagen klingt verrückt. Der Transporter fährt eine festgelegte Strecke und attackiert euch mit MG-Stellungen, wenn ihr zu nahe kommt. Hat der Panzer-Wagen nur noch wenig Gesundheit, dann helfen ihm sogar NPC-Flugzeuge.

Erledigt ihr widerspenstige Gefährt, winkt eine schöne Ladung Loot und sogar eine Chance auf die fiese Nebula-Bombe.

Was können die neuen Waffen? Über den Battle Pass kommen wieder 2 neuen Waffen ins Spiel:

Sturmgewehr auf Stufe 15: KG M40

LMG auf Stufe 31: Whitley

Das Sturmgewehr wird als sehr stabil beschrieben und eignet sich für mittlere und hohe Reichweite. Bei 600 Kugeln/Minute kommt es mit dem 2. höchsten Schaden der Vanguard-Sturmgewehre und bietet die Reichweite der NZ-41 mit einem ähnlichen Rückstoß wie der Cooper Karabiner.

Das LMG soll ebenfalls auf mittlere bis hohe Entfernung rocken. Die Whitley kommt mit dem höchsten Schaden der Waffen-Klasse in Vanguard und feuert ebenfalls eher langsam. Allerdings gibt es auch Aufsätze, die den Schaden verringern und bis 1.000 Kugeln/Minute zulassen.

Whitley

KG M40

Was kann der neue Modus? Gleich zum Start der Season steht euch ein neuer Modus zur Verfügung: Caldera Clash.

48 Spieler aufgeteilt auf 2 Teams kämpfen um die meisten Punkte und den Sieg. Ihr startet mit eurem eigenen Loadout, könnt Verträge und Herausforderungen für mehr Punkte erledigen und an den Kauf-Stationen euer Cash für Killstreaks verprassen.

Clash ist ein großes Team-Deathmatch mit Respawns, in dem ihr viele Kills sammeln könnt. Schon früher gab es ähnliche Modi in Warzone.

Was ist der Redeploy Balloon? Die Ballons werden euch auf der Map angezeigt und bieten eine Möglichkeit, um sich schnell weit fortzubewegen.

Hängt euch mit eurem Team ans Seil, lasst euch in die Luft ziehen und sucht euch einen neuen Platz auf der Map zu landen.

Was gibts im neuen Battle Pass? Zusätzlich zu den Waffen bietet euch der Battle Pass massig Cosmetics und neue Operator. Anne Drake bekommt ihr direkt beim Kauf.

Den Battle Pass gibt es für 1.000 CoD-Points (knapp 10,- €) und kann euch mehr als 100 Items liefern, wenn ihr ihn bis zum Ende durchlevelt. Mit dabei sind:

Insgesamt 1.300 CoD-Points

Neue Waffen

zeitlich limitierte Extra-XP

Viele Cosmetics

Genereller XP-Boost

Mit dabei ist auch eine „Sticky Bomb“ – eine klebrige Granate. Es ist aber noch unklar, ob die Granate auch in Warzone kommt. Die letzte Battle-Pass-Granate kam nur für Vanguard.

Wollt ihr mehr zum neuen Battle Pass wissen, dann schaut euch den englischen Blog zum Pass an (via callofduty.com).

Rebirth zur Mid-Season mit Trails und Änderungen

Was passiert zur Mid-Season? In der Mid-Season kommen noch 2 weitere Waffen ins Spiel:

Armaguerra 43 – Prototypen-Maschinenpistole

Ice Axe – Nahkampfwaffe

Richtig spannend sind zudem Änderungen an Rebirth Island zur Mid-Season. Die beliebte Karte, die das Battle Royale von Warzone etwas kleiner gestaltet, bekommt ein paar Änderungen spendiert.

Ins Details gehen die Entwickler noch nicht, doch die Änderungen sollen durchaus umfangreich sein.

Zudem starten zur Mid-Season die beliebten Iron Trails auf Rebirth Island. Die Trials-Modi bieten euch andere Regeln und kommen zum Beispiel mit einer höheren Time-to-Kill. Wie der Modus in Verdansk ’84 ablief, könnt ihr hier nachlesen:

Ein Überblick zur gesamten Season, inklusive der Vanguard-Inhalte, findet ihr in Englisch auf callofduty.com.

Season 2 bringt eine Menge Content für Warzone und Vanguard. Viele Spieler wünschen sich jedoch, dass erstmal die aktuellen Fehler aus den Spielen entfernt werden. Es muss sich zeigen, ob das gelingt.

Immerhin wurde die Season 2 deswegen ja sogar verschoben.

