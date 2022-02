CoD Warzone bringt noch ein Anime-Skin-Set, aber dieses Mal lieben es die Spieler

In CoD Warzone und Vanguard ist noch ein Set zu der Top-Anime-Serie Attack on Titan geplant. Doch nachdem das erste Set hart kritisiert wurde, ist das neue Set bei den Fans ungleich populärer. Erfahrt hier bei MeinMMO, was es damit auf sich hat.

Um was für ein Set geht es? In einem Leak wurde schon Ende Januar ein weiteres Bundle mit Skins zum Anime Attack on Titan für Cod Warzone und Vanguard angekündigt. Seit dem 10. Februar können wir die Skins auch endlich als Vorschau im Spiel sehen.

Es handelt sich dieses Mal um einen „gepanzerten Titanen“. Titanen sind die gruseligen Kolosse im Anime, die durch die Wildnis stromern und am liebsten Menschen packen und auffressen. Der gepanzerte Titan ist eine besonders zähe Version, der mit einer Art Exoskelett ausgestattet ist. Im Spiel handelt es sich um einen Skin für den bulligen Operator Roland.

Dazu gibt es noch eine abgedrehte Version des Cooper-Karabiners, eine der derzeit besten Waffen im Spiel.

Was ist eigentlich Attack on Titan? Attack on Titan ist eine sehr beliebte Anime-Serie. Darin leben Menschen in einer abgeschotteten Stadt, während gigantische Titanen-Monster die Wildnis durchstreifen. Die Titanen verschlingen für ihr Leben gerne Menschen. Die wiederum setzen sich verzweifelt zur Wehr, indem sie die Giganten durch akrobatische Angriffe und spezielle Klingen brutal zur Strecke bringen. Die Serie ist ziemlich komplex und hat mittlerweile eine große Fan-Base.

Moment, war da nicht schon mal was zu Attack on Titan? In der Tat gab es schon einmal ein Bundle zu Attack on Titan (AoT). Der Skin war damals für den Operator Daniel und kam ausgesprochen schlecht an. Er habe kaum Ähnlichkeit mit dem zugrunde liegenden Charakter aus dem Anime und sehe eher wie ein Soldat aus dem 2. Weltkrieg aus, der etwas Cosplay betreiben würde.

Doch mit dem neuen Skin-Paket fallen die Meinungen etwas anders aus.

Nach Unmut über Levi ist der gepanzerte Titan jetzt ein Hit bei Fans

Wie sind die Reaktionen auf das Set? Schaut man sich Reaktionen auf den Skin auf Twitter oder reddit an, so fallen sie sehr viel positiver auf, als noch beim ersten AoT-Bundle.

So schreibt Mohammed Enieb von FaZe via Twitter: „Anime und CoD passen normalerweise nicht zusammen, aber das hier steigt hart.“

ZLaner von OpTic sagt ebenfalls auf Twitter: „Heilige Scheiße, das bringt Skins auf ein neues Level!“

Auch Top-Streamer TimTheTatman sagt dazu auf Twitter nur: „Das ist echt LITTTTT!“

Es scheint also, als dass die Community jetzt wieder versöhnt ist, nachdem das vorige Bundle nicht gut ankam. Einige Spieler fragen sich aber, ob es noch groß Sinn ergibt, Skins für Warzone zu kaufen, wenn eh bald Warzone 2 kommen soll.

Wann kommt das neue Set? Das Set ist leider noch nicht im Spiel. Es kommt erst am 14. Februar 2022 in den Shop. An diesem Tag startet auch Season 2 in Warzone und bringt unter anderem fiese Giftgas-Bomben. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO: CoD Warzone bringt tödliche Gas-Bombe in Season 2, die extrem stark klingt.