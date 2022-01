CoD Vanguard verwirrt Fans mit Anime-Crossover – „Nur ein Weltkriegs-Typ der Cosplay spielt”

Call of Duty: Vanguard hat ein neues Crossover gestartet. Dieses Mal geht es um den Hit-Anime Attack on Titan. Im Bundle bekommt ihr unter anderem die typischen Schwerter und Animationen sowie einen Skin. Doch viele Fans fragen sich, was zur Hölle die Entwickler sich da gedacht haben?

Was ist das für ein Crossover-Bundle? Call of Duty Vanguard bringt regelmäßig spezielle Skin-Bundles für den Multiplayer-Modus und Warzone in den Shop. Darin sind dann meist ein Operator-Skin, Waffen-Blaupausen und diverse Animationen und anderer Schnickschnack.

Diese Bundles haben ein bestimmtes Thema, beispielweise „Piraten“ oder sie sind von anderen Franchises inspiriert. So gab es in Cold War unter anderem Crossover mit Action-Filmen der 80er, darunter Rambo und Stirb Langsam.

In Vanguard hingegen ist das Thema des aktuellen Crossover-Bundles der Anime Attack on Titan (AoT). Im Bundle stecken:

Ein Skin für den Operator Daniel, der an den AoT-Charakter Levi Ackerman angelehnt ist

Zwei Waffen, die nach weiteren AoT-Heldinnen benannt sind

Die ikonischen Titanentöter-Klingen als Nahkampfwaffen

Das Emblem der „Flügel der Freiheit“

Ein Kartoffel-Emblem, eine Hommage an einen Kartoffel-essenden Charakter aus der Serie

Diverse Finisher, die den typischen Angriffen gegen Titanen nachempfunden sind.

Was ist eigentlich Attack on Titan? Attack on Titan ist eine populäre Anime-Serie. Darin leben Menschen in einer abgeschotteten Enklave, während gigantische Titanen die Wildnis durchstreifen. Die Titanen fressen für ihr Leben gerne Menschen und die wiederum setzen sich verzweifelt zur Wehr, indem sie die Giganten durch akrobatische Angriffe und spezielle Klingen zur Strecke bringen. Die Serie ist extrem komplex und hat eine große Fan-Base.

Fans fragen sich, was sich die Entwickler bei Attack-on-Titan-Crossover gedacht haben

Das sind die Reaktionen: Kaum war die Nachricht über das AoT-Bundle auf Twitter offenbart, hagelte es schon ungläubige Reaktionen der Fans auf Twitter und reddit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

So schrieben die Fans unter anderem:

„Das ist die seltsamste Kollaboration, die ich je gesehen habe!“

„Sie haben es versaut und statt Levi haben wir nur einen Weltkriegstyp. der Cosplay spielt!“

„Die Finisher sehen toll aus, aber Gott, der Levi-Skin ist verdammt furchtbar!“

„Moment, WTF? ist das wirklich passiert?“

„Der Operator selbst sieht unzufrieden aus!“

„Mama, ich will einen AoT-Skin! – Wir haben einen AoT-Skin zuhause, von Wish!“

Was stört die Fans? Bei den Reaktionen fällt vor allem auf, dass sich kaum jemand über die schicken Waffen- und Animationen beklagt. Die sind sogar äußerst begehrt bei den Fans. Was die Leute aufregt, ist der Skin. Denn der sehe – so viele Fans – einfach nicht aus wie Levi Ackerman, es sei einfach nur der Operator Daniel, der die Jacke und den Schal von Levi trägt und daher quasi Cosplay macht.

Das wiederum hätten sich viele Fans anders gewünscht. Immerhin bekam ja auch Rambo einen eigenen Skin und nicht nur eine „Cosplay-Variante“, in der ein anderer Dude einfach halbnackt mit Stirnband rumrennt.

Dazu kommt noch, dass die Wahl von ausgerechnet Daniel Yatsu als Grundlage des Skins nicht passt. Daniel ist nämlich japanischer Abstammung, während Levi in der Serie nicht als asiatisch dargestellt wird.

Andere beklagen, dass solche Anime-Crossover grundsätzlich nichts in einem „realistischen“ Spiel wie CoD zu suchen haben und doch lieber bei Fortnite bleiben sollen. Dort gab es übrigens jüngst ein Crossover mit dem ebenfalls sehr populären Anime Naruto.

Kurioserweise ist jetzt übrigens genau das eingetreten, was MeinMMO-Autor Jürgen Horn immer befürchtet hat: Anime-Skins in Call of Duty!