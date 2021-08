Ich freue mich auf CoD Vanguard, aber vor bunten Anime-Waffen-Skins graust es mir

Der Reveal Call of Duty: Vanguard macht unserem Autor jetzt schon Lust auf den Release, doch eine Sache verunsichert ihn aktuell: Wird es kunterbunte Anime-Skins auf den Schlachtfeldern des 2. Weltkriegs geben? Hoffentlich nicht!

Wer regt sich hier auf? Jürgen Horn steht auf Shooter und legt einen gewissen Wert auf historische Korrektheit. Die Idee, mit einer pinken Tommy-Gun, auf der süße Anime-Katzen-Mädchen abgebildet sind, Nazis in der Normandie umzulegen, erfüllt ihn daher mit Grausen.

Historische Settings sollten zumindest im Ansatz auch historisch korrekt sein

Darum passt der 2. Weltkrieg so gut als Setting: Ich war von dem Reveal von Vanguard ziemlich geflasht und freue mich schon fett auf den Release im November.

Der 2. Weltkrieg ist zwar nicht mein liebstes Setting, aber andererseits ist gerade dieser ikonische Konflikt besonders gut für Shooter. Man hat hier keinen modernen Schnickschnack und kann sich mit ein paar gut bekannten Waffen und Fahrzeugen nach Herzenslust bekämpfen.

Warum sind Skins in Vanguard ein Problem? Doch der 2. Weltkrieg vermittelt auch spezielle optische Ansprüche. Man weiß einfach, wie eine Tommy-Gun, ein MG 42 oder eine Luger-Pistole aussehen.

Ein Tiger-Panzer kommt in Feldgrau oder entsprechendem Tarnfleck daher und die Uniformen von Wehrmacht, US-Army oder der Roten Armee erkennt man auch sofort an ihrem entsprechenden Stil. Das erzeugt sofort ein Gefühl des Wiedererkennens und der Immersion.

Wäre der oben genannte Tank jetzt plötzlich rosarot und hätte eine grinsende Anime-Katze auf dem Geschützturm, würde das die historische Schlachtfeld-Stimmung schnell ruinieren. Ebenso, wenn die Soldaten der Roten Armee statt den gewohnten grünlichen Uniformen plötzlich in knalligem neongrün daherkämen oder die Waffen komische Leuchteffekte ausstrahlen würden.

Die typische sowjetische Uniform im 2. Weltkrieg sah halt nun mal so aus und war nicht knallbunt.

Das wäre für mich ein brutaler Stilbruch und würde mir einiges an Spielspaß kosten. So geil ich bunte Skins und von mir aus auch Anime-Dekor in Shootern wie Apex Legends oder Valorant finde, so unpassend sind sie meiner Meinung nach in historischen Settings.

Warum könnten bunte Skins dennoch kommen? Andererseits ist die Bandbreite an Skins im Weltkriegs-Setting freilich limitiert. Es gab halt nur eine bestimmte Bandbreite an Design-Variationen in den jeweiligen Streitkräften und wer gern Wehrmacht-Soldaten in roten Uniformen hätte, wird sie in keinem Geschichtsbuch finden.

Wenn sich die Entwickler also an die verfügbaren, historisch korrekten Vorlagen halten würden, wäre die Auswahl an neuen Skins arg eingeschränkt und das wiederum wäre schlecht für den Profit, den man bei Activision freilich aus dem Spiel erzielen will.

Man stelle sich einen Skin-Pack vor, bei dem man den Skin „Tarnfleck Deutscher Wald 1944“ freischaltet und sich dann an dezenten, dunkleren Grün- und Brauntönen ergötzt. Dafür würde ich zumindest kein Geld ausgeben.

Daher wird man beim Entwickler allein schon aus wirtschaftlichen Gründen versuchen, möglichst coole Skins zu kreieren und ins Spiel zu bringen.

Das sehe ich auch ein, wie gesagt, erdfarbener Tarnfleck und gräuliches Feldgrau ist auf Dauer furchtbar öde. Aber muss es deswegen gleich kunterbunt oder gar Anime-Ästhetik sein?

Bitte bringt keinen Tiger-Panzer in pink!

Was wäre ein guter Kompromiss? Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, die Skins in Vanguard interessant und originell zu gestalten, aber dennoch nicht total aus dem historischen Design-Rahmen zu fallen!

Das geht sogar recht einfach, denn schaut man sich Bilder von Kriegsgerät der Epoche an, dann fällt vor allem bei der US-Army schnell auf, dass vor allem bei Flugzeugen oft farbenfrohe Kunstwerke auf den Maschinen prangten. Das waren unter anderem grimmige Raubtiergesichter an der Nase des Flugzeugs oder neckische Pin-Ups an den Flanken der Maschinen.

Auch andere Armeen der Zeit erlaubten das Verzieren von Ausrüstung und hier können sich die Entwickler gerne auch ein wenig kreative Freiheit erlauben und mehr als nur die historisch überlieferten Motive zulassen. Solange die grundlegende Ästhetik stimmt, sollte kaum ein Spieler sich drüber aufregen.

Interessanterweise gibt es genau solche Designs wohl schon im Spiel, so winkt als Vorbesteller-Bonus ein Skin für eine Wumme, die ein charakteristisches Flugzeug-Artwork an der Mündung vorweist.

Das ist eine coole Art, zeitgenössische Designs kreativ neu zu verwerten.

Die andere Idee wäre, dass man auch bei Uniformen und Accessoires sich etwas mehr künstlerische Freiheit gönnt und Designs einbaut, die zwar nie im Krieg aufgetaucht sind, aber zumindest thematisch passen.

Hier kann man sich unter anderem am Stil von Spielen wie Wolfenstein oder Filmen wie Iron Sky orientieren. Solange der Stahlhelm und der Mantel passen, kann man den Rest der Uniform gern etwas freimütiger gestalten. Die bekannten Elemente ordnen das Design sofort auf der Seite der Achsenmächte ein.

Damit hätte ich allesamt kein Problem. Nur bitte, liebe Entwickler, verschont mich mit quietschbunten Anime-Skins, die haben in diesem Spiel echt nichts verloren.

Was sagt ihr zu der ganzen Sache? Wir haben hier eine Umfrage eingebettet, bei der ihr eure Meinung kundgeben und abstimmen könnt. Viel Spaß!