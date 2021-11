CoD Vanguard hat fast perfekte Maps, doch ein Killstreak ruiniert alles

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Außerdem wäre ich nicht unglücklich, wenn es eine spezielle Playlist gäbe, in der man gar keine Killstreaks hat. Denn neben den Mörsern sind auch die Bomber-Flächenangriffe und die berüchtigten Kampfhunde ein Problem auf kleinen Maps, da man dagegen einfach oft völlig chancenlos ist und sofort von einer Bombe zerfetzt oder von einem Hund in den Hintern gebissen wird, sobald man gespawnt ist.

Daher sind viele Spieler gerade der Meinung, man solle den Streak ändern. Er soll entweder mehr Kills benötigen oder am besten einfach weniger lang dauern und nicht so viel Gewackel und Dreck verursachen. Dann wäre ein großer Nerv-Faktor behoben.

Es gibt einen speziellen Ort in der Hölle für all die Leute, die Mörser, Bomber oder Hunde ständig einsetzen. Mal im Ernst, es sind nur 7 Kills [nötig]. Und warum müssen die dreimal schießen?

Doch durch die massiven Sichtbehinderungen ist das Spiel in der Beschusszone quasi unspielbar. Man sieht und trifft so gut wie nichts mehr.

Alles bebt und wackelt, Staub und Dreck fliegen durch die Gegend, Explosionen detonieren laut und durch das Gewackel und den Dreck sieht man so gut wie nichts mehr. In normalen Spielmodi vom Multiplayer-Modus ist man immun gegen den Schaden des Angriffs, wenn ein Teammitglied ihn auslöst.

