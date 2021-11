Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Derzeit gibt es noch so einige Dinge im Spiel, die viel zu stark sind – auch abgesehen von den Killstreaks. Manche Waffen-Aufsätze bringen so heftige Vorteile, dass sich die entsprechenden Waffen weit von der Konkurrenz absetzen.

Ihr könnt davon ausgehen, dass sich die Entwickler demnächst um den Glitch kümmern. Doch im Moment lässt sich keine Aussage zu einem möglichen Fix finden und auch auf dem Trello-Board der Entwickler ist der Fehler noch nicht vermerkt ( via trello.com ). Auf dem Board könnt ihr prüfen, an welchen Problemen im Spiel die Entwickler derzeit arbeiten.

Was macht die Feldaufrüstung „Toter Briefkasten“? Damit könnt ihr den Fortschritt eures aktuellen Killstreaks sichern. Habt ihr zum Beispiel 4 Kills am Stück gesammelt und merkt, dass eure Situation aussichtslos ist, könnt ihr die Feldaufrüstung aktivieren und startet nach eurem nächsten Respawn bereits mit einem 4er Killstreak. Die verbrauchten Killstreaks solltet ihr dann jedoch eigentlich nicht mehr erreichen können.

Schafft ihr jedoch 9 oder 10 Kills am Stück, gehts an die großen Geschütze:

Wer sich mit vollem Engagement durch die Matches von Call of Duty: Vanguard kämpft, wird häufig mit Killstreaks belohnt. Eine Aufklärungsdrohne hier, eine Gleitbombe da – so könnt ihr euch schon mit wenigen Kills am Stück starke Vorteile sichern.

