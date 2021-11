Darum solltet ihr in CoD Vanguard einen Schalldämpfer nehmen und nicht die Unterschall-Munition

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Saugt die Infos auf, baut sie in euer Gameplay ein und zeigt euren Feinden Tricks in der Killcam, bei denen selbst Panzerfahrer-Veteranen ins Stauen kommen .

Kurz nach der Beta hatten einige Spieler das Gefühl, dass die Mini-Map in Vanguard nutzlos ist . Doch in der Vollversion sieht das ganz anders aus. Ständig fliegen Aufklärungsdrohnen am Himmel und die sind dazu noch stärker, als in der Beta angenommen.

Call of Duty: Vanguard bietet euch 2 Aufsatz-Möglichkeiten an, damit eure Schüsse beim Feuern nicht auf der gegnerischen Mini-Map zu sehen sind – Schalldämpfer und Unterschall-Munition. Wenn ihr aber tatsächlich vom Radar verschwinden wollt, dann solltet ihr zum Schalldämpfer greifen.

