CoD Vanguard: So killt ihr ganz leicht den nervigsten Camper im Spiel

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

So viel zu den 10 Top-Spots, mit denen ihr den nervigsten Camper im Spiel den Spaß versaut. Kennt ihr noch mehr gute Konter-Orte? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Wo ist das? Südlich vom Truck liegt ein Felsen. An dessen westlicher Flanke könnt ihr entlang spähen und so den Camper gut in seinem Versteck sehen.

Wo ist das? Wenn ihr von Osten her kommt, gibt es eine Anhöhe, an deren Fuß eine schiefe Palme wächst. Durch das Buschwerk dort seid ihr perfekt getarnt, könnt aber den Camper ideal erkennen und aus der Distanz abknallen.

So holt ihr euch den Camper: Jeder, der Gavutu schonmal gespielt hat, hatte schon unter dem Camper zu leiden. Doch es gibt mehre Methoden, wie ihr ihn in seiner Camper-Festung der Einsamkeit herausschießen könnt. Die Tipps stammen aus einem Video des CoD-Experten TheXclusiveAce auf YouTube .

Was ist Gavutu? Gavutu ist eine kleine Pazifik-Insel und eine der größeren Maps im Multiplayer von Call of Duty: Vanguard. Die Map besteht aus einer Küstenbatterie, einem Gebäudekomplex, einem Wachturm und einem gestrandeten US-Landungsschiff.

