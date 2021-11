Dass Mechaniken in Spielen manchmal zweckentfremdet werden, ist so normal wie Serverwarteschlangen zu einem großen Release. Warteschlangen gab es zum Start von Call of Duty: Vanguard zwar nicht, doch die ersten irren Zweckentfremdungen schon.

Wie lange müsst ihr eine Map spielen, um die besten Positionen auszuspähen und die Ecken auf Westentaschen-Niveau zu kennen? 2 Stunden? 4 Stunden? Das reicht alles nicht, denn um die stärksten Power-Postions in Call of Duty: Vanguard zu finden, braucht ihr erstmal die richtige Idee.

Auf reddit zeigt nun ein Clip, dass euch Map-Kenntnisse nicht immer weiterhelfen, wenn ihr gegen innovative Gegner antretet. Manche Leute sind einfach „drüber“ und zeigen mit ihren Tricks, dass immer noch etwas mehr geht. Merkt euch solche Tricks, verwendet sie selbst und schaut euch an, wieso der Mini-Panzer „Goliath“ ein Geschenk für Sniper ist.

Goliath sorgt für die stärksten Power-Positions

Wie sieht das aus? Mit einem Clip auf der Plattform „reddit“ zeigt der User „BigHero6Fan“, dass der Goliath noch mehr Anwendungsmöglichkeiten bietet, als seine Ausrüstungs-Beschreibung hergibt:

Statt den Mini-Panzer in Richtung der feindlichen Linien zu manövrieren, nutzen BigHero6Fan und einer seiner Team-Kollegen die hervorragende Physik des rumpelnden Goliaths. Mit etwas Sprengstoff unter den Ketten wird das Teil zu einer schwebenden Plattform, wie man sie sonst nur aus Jump&Runs kennt.

Im Clip hat der „Panzer-Flieger“ ein Scharfschützengewehr im Anschlag und erledigt beim Eintauchen in die Wolken einen Feind. Zum Ausspähen der Map eignet sich diese Methode hervorragend und könnte besonders im Modus „Suchen & Zerstören“ für einen Vorteil sorgen.

Was sind Power-Positions? Habt ihr gegenüber euren Gegner einen starken Positions-Vorteil, dann nennt sich das „Power-Position“. Eine der bekanntesten Power-Positions ist der „High-Ground“, weil ihr oft einen Vorteil daraus ziehen könnt, wenn ihr über euren Feinden steht. In Call of Duty ist auch der „Head-Glitch“ sehr beliebt – eine Deckung, bei der ihr volle Sicht habt, Gegner aber nur euren kleinen Kopf sehen können.

Bleibt das so? Aktuell lässt sich nicht sicher sagen, ob das ein Fehler oder gewollt ist. Der Thread-Ersteller BigHero6Fan geht von einem Glitch aus und demnach könnte auch bald ein Fix dafür anstehen.

Solche kleinen Mechaniken können jedoch auch durchaus gewollt sein und sorgen so für ein Extra-Element der Überraschung. Haltet also lieber Ausschau nach fliegenden Panzern.

Mit solchen kleinen Tricks könnt ihr sogar die abgebrühtesten Gegner überraschen. Oft sind es die innovativen Lösungen, mit denen ihr euch von euren Feinden absetzt und ein starker Plan B ist meistens mehr wert, als perfektes Aiming an der Waffe.

Habt ihr auch ein paar coole Tricks auf Lager? Dann teilt sie mit uns und anderen Leser in den Kommentaren auf MeinMMO.