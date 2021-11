CoD Vanguard hat einen mächtigen Perk, der stark unterschätzt wird

Call of Duty: Vanguard bietet mit dem Perk “Forward Intel” (Daten Weiterleiten) einen ungeahnt starken Vorteil. Denn der Perk lässt euch genau erkennen, wo eure Gegner spawnen und bietet so perfekte Gelegenheit, die Gegner ohne Chance auf Gegenwehr zu erledigen. Wie derb das im Spiel aussieht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO!

Was ist das für ein Perk? Es handelt sich um den Perk „Forward Intel“, zu Deutsch „Daten Weiterleiten“ aus dem Multiplayer-Modus von CoD Vanguard. Der Perk klingt auf dem Papier nicht sehr spektakulär. Er erhöht die Größe der gezeigten Minimap und zeigt Indikatoren für „feindliche Verstärkung“.

„Daten Weiterleiten“ zeigt Spawns der Feinde

Was bedeutet das? Das klingt erst einmal nicht sonderlich spannend. Doch der Perk hat es in sich. Denn er zeigt genau an, wo gerade ein Gegner gespawnt ist, und zwar mit einem eigenen Icon. Ihr könnt mit diesem Perk also nicht mehr von frisch gespawnten Gegnern überrascht werden.

Auch der Spawn-Flip, also der Zeitpunkt, wenn Gegner in einem laufenden Spiel an anderen Stellen der Map spawnen, kann so leicht bemerkt werden.

Wie krass ist der Perk im Spiel? Wie mächtig der Perk und seine Vorteile im Spiel rüberkommen, zeigt der bekannte CoD-Experte und Streamer JGOD. Der ist bekannt für seine detaillierten Analysen und Statistiken in CoD-Spielen und er zeigt in einem Video eindrucksvoll, wie mächtig der Perk in den Händen eines Top-Spielers ist.

JGOD, der die Map sehr gut kennt, kann mit dem Perk quasi voraussehen, wo die frisch gespawnten Gegner gleich entlanglaufen werden, und kann bereits im Vorfeld deren Position bestimmen und sie so chancenlos abschießen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die armen Schweine wissen gar nicht, was ihnen passiert, als sie von JGOD aus der Distanz erledigt werden oder er ihnen an bekannten Engstellen auflauert. Für JGOD ist der Perk also ein absolutes Muss und eigentlich ziemlich OP.

Vor allem, da der Perk in dieser Form in der Beta von Vanguard nicht in dieser Form vertreten war. Dort zeigte er lediglich eine größere Map.

Wer aber den Vorgänger Cold War kennt, dürfte den mächtigen Perk schon kennen, denn dort funktionierte er ähnlich.

Was sagt ihr zu dem mächtigen Perk? Nutzt ihr ihn ebenfalls so effektiv und tödlich wie JGOD? Oder findet ihr den Perk gar nicht so mächtig und nutzt lieber andere Fähigkeiten im Spiel? Dann lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.

Wer zu dem OP-Perk auch noch den OP-Waffenaufsatz haben will, kann ihn in diesem Artikel auf MeinMMO nachlesen.