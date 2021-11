Ein winziger Panzer macht in CoD Vanguard den größten Spaß

Call of Duty: Vanguard bringt einige neue Spielereien in die Shooter-Reihe. Die meisten davon sind nicht viel mehr als Abwandlungen alter Features. Ein neues Spielzeug hat es MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus jedoch besonders angetan: der winzige, ferngesteuerte Goliath-Panzer.

Wer sich als echter Shooter-Fan nicht einen kleinen RC-Panzer wünscht, mit dem er durch die Gegend heizen kann, der lügt. Blöderweise sind die Dinger in Echt wirklich teuer. Das ist aber kein Problem, denn in CoD Vanguard gibt es jetzt die volle Mini-Panzer-Erfahrung! Und die kann echt unfair sein – für eure Gegner.

Was ist das für ein Panzer? Der Goliath ist eine der neuen Feldaufrüstungen in CoD Vanguard. Ihr schaltet ihn bereit auf Stufe 7 frei und könnt ihn dann einfach in jedem Match zur Unterstützung rufen. In unserem Guide erfahrt ihr, wie ihr schneller in Vanguard levelt.

Da er kein Killstreak ist, wie etwa das kleine RC-Auto aus Cold War, braucht ihr im Match nicht erst eine bestimmte Anzahl an Kills. Ihr müsst nur geduldig warten, bis die (zugegeben recht lange) Abklingzeit abgelaufen ist.

Goliathe sind stark gepanzerte, ferngesteuerte Kettenfahrzeuge, die schlank und kleine genug sind, um durch die Türen des Spiel zu kommen. Und sie sind auch noch richtig tödlich.

Was macht den Goliath so gut? Auch, wenn ein Goliath unscheinbar aussieht, könnt ihr damit leicht gleich mehrere Kills holen. Die eigentliche Idee hinter dem Teil ist, dass ihr damit eine gepanzerte, ferngesteuerte Bombe zum Gegner bugsiert.

Denn bei Aktivierung sprengt ihr den Panzer einfach bei euren Feinden und tötet damit alles in einem recht großen Umkreis, was nicht gerade hinter voller Deckung ist. Besonders lustig dazu: Ihr könnt Gegner auch einfach platt fahren.

Kein Scherz. Auch, wenn Goliathe klein sind, handelt es sich immer noch um Panzer. Überfahrt ihr einen Gegner einfach, ist er sofort tot. Zerstört werden kann er nur mit starkem Sprengstoff oder vielen Magazinen. Dadurch ergeben sich sogar echt unfaire Situationen, wie ein Nutzer auf reddit zeigt:

Kleiner Panzer mit kleinen Macken

Das sind die Nachteile: So stark der Goliath auch klingen mag, hat er doch einige Schwächen. Die offensichtlichste ist, dass die Steuerung echt nerven kann. Es handelt sich immer noch um ein Kettenfahrzeug und es kann sich als knifflig erweisen, durch Türen und enge Gänge zu navigieren.

Selbst, wenn ihr nicht steckenbleibt, können Anhöhen oder zu hohe Treppen ein Problem darstellen. Zudem ist der Panzer recht langsam, Gegner können also einfach vor ihm weglaufen.

Die vielleicht größten Nachteile: solange ihr den Goliath steuert, seid ihr stationär und könnt getötet werden. Außerdem zählen Kills mit dem Goliath nicht zur nächsten Killstreak.

Goliathe sind recht laut und können mit etwas Übung leicht gehört werden. Außerdem sollte eine Ansage kommen, wenn ein Goliath ins Feld gerufen wird. Achtet auf solche Hinweise und nutzt die Schwächen des Panzers, wenn ihr gegen ihn spielt.

Aber ganz ehrlich: Was sind die paar Macken schon, wenn ihr mit einem Panzer rumfahren könnt? Fernsteuerung raus, Panzer auspacken und los geht’s!

Wie nutze ich den Goliath am besten? Befindet ihr euch am anderen Ende der Fernsteuerung, gilt vor allem: sucht euch Deckung. Ruft den Golaith erst, wenn ihr Schutz hinter eigenen Linien oder in einem Versteck habt.

Denkt daran, dass der Goliath etwas Platz braucht, um gerufen werden zu können und euch auch selbst überfahren kann. Das macht den Einsatz etwas knifflig, aber mit etwas Übung habt ihr schnell die Feinheiten raus.

Scheut euch nicht davor, den Panzer früh häufig zu nutzen. Nur so lernt ihr die etwas umständliche Steuerung und könnt ihn bald auch durch enge Türen manövrieren. Besonders nützlich sind Goliathe, wenn euer eigener Tod gerade nicht viel ausmacht, ihr aber noch schnell einige Gegner töten müsst. Denn mindestens einer, eher 3 oder mehr Kills sind euch pro Einsatz so gut wie sicher.

Da der Goliath eine Aufrüstung ist und kein Killstreak, könnt ihr ihn zudem nicht als guter Spieler einfach beliebig oft rufen. Ihr müsst immer noch warten, bis die Abklingzeit abgelaufen ist. Das bedeutet aber auch, dass ihr ihn garantiert 1-2 Mal pro Match bekommt.

