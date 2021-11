Sturmgewehr STG44 killt mit 2 Schüssen in CoD Vanguard – „So unfassbar OP“

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Im Battle Royale Warzone haben die CoD-Entwickler in den letzten Monaten gezeigt, dass sie wissen, was mit ihren Waffen los ist und wie ein ordentliches Balancing aussehen kann. Wenn Vanguard sich hier eine Scheibe abscheidet, dürfte diese brutale STG44 bald etwas schwächer sein. Bis dahin wird das Sturmgewehr jedoch die Schlachtfelder dominieren.

Oder um es mit den Worten von STYLERZ zu sagen: „Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal etwas in einem CoD-Multiplayer hatten, das so unfassbar OP war […] mit stärkste Klasse, die es je in einem CoD-Multiplayer gab“.

Die wichtigen Aufsätze schaltet ihr auch erst sehr spät frei. Schaut in unseren Level-Guide, um die Waffen schnell hochzubekommen . Außerdem ist die Kombo so stark, dass mit ziemlicher Sicherheit bald ein Nerf kommt.

Was kann das STG44 nicht so gut? Durch die russischen Kugeln verliert ihr Kontrolle und die STG44 kämpft deutlich mehr gegen eure Befehle als mit dem normalen Magazin. Mit etwas Übung und den richtigen Aufsätzen könnt ihr hier gegensteuern und der Kampf gegen den Rückstoß ist der hohe Schaden allemal wert.

In Call of Duty: Vanguard hilft dem STG44 diese Erfahrung immens, denn es ist nach dem Start eine der besten Waffen und mit dem richtigen Setup aktuell deutlich zu stark. Wie ihr von der 2-Schuss-STG profitiert, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Die STG44 gilt nach dem Start von Call of Duty: Vanguard als das beste Sturmgewehr und ist sogar noch stärker, als kurz nach dem Release vermutet. Eine Aufsatz-Kombination macht das Teil absolut übermächtig und MeinMMO zeigt euch „eine der stärksten Klassen, die es je in einem CoD-Multiplayer gegeben hat“.

