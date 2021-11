CoD Vanguard: Level-Guide für Multiplayer – Schnell zum Max-Level

In unserem Level-Guide zu Vanguard zeigen wir euch, wie ihr schnell das Max-Level erreicht. Dabei geben wir euch Infos zum schnellen Leveln von Waffen und Operators und wie euer Spieler-Level schnell steigt.

Was bringt euch der Guide? In Vanguard gibt es drei verschiedene Arten von Erfahrungspunkten. Durch das normale Spielen levelt ihr die Arten sowieso schon mit, doch es gibt Tipps, wie ihr schneller die Max-Level erreicht.

Erfahrt hier, wie ihr das Leveln von Waffen, eurem Spieler-Rang und von Operators beschleunigt.

Welche Arten von EP gibt es in Vanguard?

In Call of Duty: Vanguard gibt es Spieler-EP, Waffen-EP und Operator-EP. Mit all diesen Erfahrungspunkten könnt ihr in der jeweiligen Kategorie im Rang aufsteigen.

Operator-EP: Damit level ihr die 12 spielbaren Operators auf. Durch die verdienten EP schaltet ihr Skins, Quips, Finishing Moves, Highlight-Intros und MVP-Highlights frei.

Damit level ihr die 12 spielbaren Operators auf. Durch die verdienten EP schaltet ihr Skins, Quips, Finishing Moves, Highlight-Intros und MVP-Highlights frei. Waffen-EP: Spielt ihr mit einer bestimmten Waffe, dann verdient ihr für diese auch EP. Damit schaltet ihr Aufsätze, Kits, und Anpassungen wie Tarnungen, Charms, Sticker und Fadenkreuze frei. Bei manchen braucht ihr zusätzlich noch Challenges, um die Anpassungen freizuschalten.

Spielt ihr mit einer bestimmten Waffe, dann verdient ihr für diese auch EP. Damit schaltet ihr Aufsätze, Kits, und Anpassungen wie Tarnungen, Charms, Sticker und Fadenkreuze frei. Bei manchen braucht ihr zusätzlich noch Challenges, um die Anpassungen freizuschalten. Spieler-EP: Diese Erfahrungspunkte steigern das Level von euch als Spieler. Damit schaltet ihr dann Waffen, Abschussserien, Feldaufrüstungen, Perks, Lethals und Tacticals frei.

Schnell Waffen-EP verdienen und Level steigen

Wie levelt man schnell? Durch das Benutzen einer Waffe in euren Matches erhöht ihr deren Level. Bei der Schnellsuche von Spielen im Multiplayer von Vanguard könnt ihr im Compat Pacing einstellen, mit wie vielen Spielern ihr zocken wollt. Dabei bietet “Blitz” die Möglichkeit mit 16 bis 46 Spielern zu spielen. Wählt Blitz zum Leveln der Waffen aus, denn dort habt ihr viele Ziele, auf die ihr ballern könnt.

Dabei bringen Kills in Search and Destroy mehr Waffen-EP als Kills in Team-Deathmatches, wo die Eliminierungen nur so fliegen.

Waffen-Challenges bringen extra EP

Dazu gibt es auch bei den Waffen Challenges, die eure EP boosten. Die meisten werdet ihr wohl sowieso nebenbei lösen.

Schnell Operator-EP verdienen und Level steigen

Je nachdem, welche Version ihr von Vanguard gekauft habt, habt ihr anfangs mehr oder weniger Operator freigeschaltet. Wie man alle Operator von Vanguard freispielt und was ihr da leveln könnt, seht ihr hier.

Wie levelt man schnell? Um schnell EP für einen Operator zu verdienen, solltet ihr dessen jeweiligen Challenges angehen. Ihr findet die Challenges, indem ihr einen Operator auswählt und dann den Hotkey für “Bio” klickt.

Im neuen Fenster findet ihr als dritten Reiter “Herausforderungen”. Wählt den Reiter aus und schaut, welche Challenges für euch gerade aktiv sind. Da seht ihr dann auch gleich, wie viele EP sie euch bringen.

Je nach Schwierigkeit könnt ihr pro Herausforderung 500 bis 2.500 EP verdienen

In dem Reiter “Bio” findet ihr außerdem die Lieblingswaffe des Operators. Im Fall von Polina ist es das Dreiliniengewehr.

Spielt ihr mit der Lieblingswaffe und dem passenden Operator, dann erhaltet ihr doppelte Operator-EP und zusätzlich noch mehr Waffen-EP.

Auf Level 3 erhaltet ihr die ersten Zusatz-EP

Beim Hochleveln der Operators findet ihr auf manchen Leveln auch EP-Token (schaut dazu in der Bio unter “Fortschritt”). Auf verschiedenen Leveln erhaltet ihr diese EP-Token:

Operator-Level 3: 1.500 EP

Operator-Level 8: 2.000 EP

Operator-Level 13: 2.500 EP

Operator-Level 18: 3.000 EP

So steigt ihr schnell in den Leveln auf und schaltet die Anpassungen der Operators in Vanguard frei.

Schnell Spieler-EP verdienen und Level steigen

Das Spieler-Level in Vanguard solltet ihr steigern, damit ihr Waffen, Perks und weitere Upgrades damit freischaltet.

Im Hauptmenü des Mehrspielers bietet Vanguard das Tab “Herausforderungen”. Knöpft euch die Challenges vor und arbeitet sie ab, damit erhaltet ihr viele Erfahrungspunkte. Ein Beispiel sind die Herausforderungen zu Gegenmaßnahme:

Nutzt eure EP-Token! Im Battle Pass schaltet ihr euch auf manchen Stufen EP-Token frei, die ihr aktivieren könnt. Macht das gezielt und sammelt damit viele EP. Bedenkt aber, dass sie nur temporär aktiv sind und ihr genau hinschauen müsst, wie lange sie halten.

Tretet einem Clan bei. Wenn ihr Teil eines Clans seid und mit euren Mitspielern zusammen zockt, dann erhaltet ihr einen 10-%-EP-Boost auf Waffen-EP, Operator-EP, Spieler-EP und Clan-EP.

Beeilt euch, wenn euch Clantags in CoD Vanguard wichtig sind

Bonus für PlayStation: Spielt ihr auf der PS4 oder PS5 Vanguard, dann erhaltet ihr verschiedene Boni wie EP-Boosts. Außerdem soll es monatliche Doppel-EP-Events geben, die 24 Stunden aktiv sind. Dazu Events für 25 % mehr Waffen-EP. Ihr könnt das ausnutzen, wenn ihr mit euren Freunden zusammen auf der PlayStation spielt. Diese Events werden aber gesondert angekündigt.

Habt ihr noch weitere Tipps für Erfahrungspunkte? Schreibt sie uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community aus.