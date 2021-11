Die begehrtesten Waffen-Skins in CoD Vanguard sehen furchtbar aus – Dafür grinde ich nicht zig Stunden!

Call of Duty: Vanguard bietet einen zünftigen Grind, um mit zig Challenges allerlei Waffen-Skins freizuspielen. Doch was man nach vielen Stunden „Arbeit“ bekommt, ist bei einer Kategorie die Mühe nicht einmal im Ansatz wert, findet MeinMMO-Autor Jürgen Horn.

Wer schreibt hier? Jürgen Horn ist Redakteur bei MeinMMO und großer Fan von Shootern. Außerdem liebt er coole Skins, sowohl bei den Operators als auch den Waffen im Spiel.

Und gerade letztere ärgern ihn gerade, denn ausgerechnet einer der begehrtesten Skins ist so hässlich, dass man ungern wertvolle Lebenszeit damit verschwenden will.

Diamanten-Camos sind furchtbar!

Welche Skins sind schlimm? Im Multiplayer-Modus von Vanguard gibt es diverse Waffen-Skins, so genannte „Camos“. Die sind meist eine mehr oder weniger originelle Version eines Tarnfleck-Musters. Doch wer sich stoisch durchgrindet, bekommt am Ende die begehrten Camos aus der Kategorie „Completionist“.

Da gibt es eine protzige Gold-Version der Waffe, oder gar einen Diamanten-Look, für den man sich erst einmal durch sämtliche Waffen der Kategorie grinden muss.

Nachdem die Gold-Version schon ziemlich cool ausgesehen hatte, war ich richtig gespannt auf Diamant. Doch was ich zu sehen bekam, verschlug mir die Sprache! Denn die Diamant-Versionen der Waffen sind allesamt scheußlich!

Anstatt mit edlen Steinen zu beeindrucken, sahen die Diamant-Waffen aus wie silberne Knarren, auf die jemand Reißzwecken in Glitzi-Stein-Optik gepappt hatte.











Einige Beispiele für die Diamant-Waffen-Skins.

Sofort kam mir ein Bild in den Kopf. Nämlich eine Szene, in der ein bärbeißiger Vanguard-Operator sein Kind vom Kindergarten abholt und ihm der Sprössling stolz zeigt, wie er Papas Lieblingswaffe im Bastelkurs „verschönert“ hat. Nämlich mit lauter schönen Glitzi-Reißzwecken.

Und weil er den Kleinen nicht kränken will, muss er jetzt mit dieser greislichen Waffe in den Krieg ziehen und macht sich zum Gespött der ganzen Kompanie, der arme Kerl!

Besonders scheußlich sieht das bei Waffen mit großen runden Flächen aus, beispielsweise der Owen- Gun. Dazu gibt es sogar auf reddit einen Artikel mit über 400 Kommentaren, wo sich die Spieler über den fürchterlichen Look der Wumme auslassen (Das Bild dieser scheußlichen Waffe ziert auch das Titelbild dieses Artikels).

Bei anderen Waffen, die viele Holzteile haben, sind zumindest diese mit einem eigentlich sehr schönen Diamant-Muster verziert. Nur die Metall-Komponenten sind mit diesen furchtbaren Reißzwecken vollgepflastert.

Darum ist das so ärgerlich: Wenn ihr euch jetzt fragt „Ja mei, dann sind halt die Diamant-Skins hässlich, ja und? Soll der olle Horn doch andere Skins nehmen, die besser aussehen“, dann sage ich „Aber ich habe dafür hart gearbeitet!“

Denn in der Tat ist es eine Heidenarbeit, sich durch sämtliche Waffenskins zu grinden, um am Ende die Diamanten-Camo zu bekommen. Wenn ich so viel Zeit in eine Aufgabe investiere – auch wenn sie ein Hobby ist – dann will ich die Früchte meiner „Arbeit“ auch genießen können.

Und das kann ich bei einem Skin einfach nicht, der so hässlich ist wie die Diamanten-Camos. Solche High-End-Skins sollten echte Hingucker sein und nicht etwas, für das man sich schämen muss, wenn man damit in der Hand erschossen wird.

High-End-Camos sind ein mächtiges Achievement, bei dem einem vor Ehrfurcht die Kinnlade runterklappen sollte. Stattdessen zeiht es mir hier die Zehnägel hoch. Das ist sehr enttäuschend und nimmt mir einiges an Motivation, mich überhaupt durch die ganzen Skins zu grinden.

Was regt noch auf? Bei manchen der Waffen dürfte man derzeit erst gar nicht in den „Genuss“ der Diamanten-Skins kommen, denn die Challenges sind verbuggt. So gibt es Waffen-Challenges für bestimmte Camos, die mit der entsprechenden Waffe gar nicht machbar sind. Wenigstens bleibt einem da der Diamant-Skin erspart, aber optimal ist das freilich nicht.

Ich hoffe daher echt, dass die Entwickler wenigstens diesen Fehler bald beheben und sich in Zukunft mehr Mühe machen, durchweg prächtige High-End-Skins für Waffen zu kreieren und die Challenges nicht zu verbuggen. Der Grind um Skins ist immerhin eine wichtige Motivation für den Langzeit-Spielspaß in solchen Games.

