CoD Vanguard bringt Killstreaks zurück – Alle 10 Streaks der Beta und welche noch kommen

Call of Duty: Vanguard folgt bei einigen Aspekten alten Traditionen und greift wieder auf Killstreaks zurück. Der Vorgänger Black Ops Cold War setzte dagegen auf Scorestreaks. Welche Streaks bereits bekannt sind und welche wohl noch kommen, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Was sind Killstreaks? In Call of Duty dreht sich alles um den nächsten Kill und wie man danach schnell ein paar weitere sammeln kann. Das liegt nicht allein, aber zu einem guten Teil, an den Killstreaks – ein System, das euch belohnt, wenn ihr viele Kills am Stück sammelt ohne zu sterben.

Für ein paar wenige Kills gibts Hilfe bei der Aufklärung. Für ein paar mehr Kills gitb es bereits eine Mini-Gun mit explosiver Munition. Und dreht ihr richtig durch und sammelt 25 ohne einen Tod, dann könnt ihr das Match dank einer sogenannten „Nuke“ mit einem Sieg für euer Team beenden.

Alles zu den Killstreaks in CoD: Vanguard

Wie funktioniert das in Vanguard? Call of Duty 2021 setzt wieder auf ein solches Killstreak-System, nachdem der Vorgänger Cold War ein Punkte-basierte System ausprobiert hat.

In eurem Loadout-Bildschirm könnt ihr 3 Streaks für eure Matches auswählen. Im Match habt ihr dann rechts eine Anzeige mit Segmenten, die sich bei jedem Kill füllen und euch jederzeit Info darüber geben, wie viele Kills ihr vom nächsten Killstreak braucht.

Mit einem Klick setzt ihr die starken Helferlein dann ein. Manche funktionieren automatisch, manche müsst ihr selbst steuern und es gibt auch welche, die eure Spielfigur stärken.

Welche Streaks gibt es in der Vanguard-Beta? MeinMMO hat schon einen Blick in die Beta geworfen und kann bereits 10 Killstreaks bestätigten, die in der Test-Phase zur Verfügung stehen:

Ortung / 3 Abschüsse – Radar nur für euch selbst

Vorräte / 4 Abschüsse – Zufälliger Killstreak aus eine Drop

Spionageflugzeug / 4 Abschüsse – Radar für das ganze Team

Spionageabwehrflugzeug / 4 Abschüsse – Radar der Gegner gestört

Gleitbombe / 5 Abschüsse – Steuerbare Bombe aus großer Höhe

Todbringer / 5 Abschüsse – Eine Art Mini-Gun mit explodierenden Geschossen

Mörserfeuer / 5 Abschüsse – Markierter Bereich wird attackiert

Kriegsmaschine / 7 Abschüsse – Granatenwerfer,

Flammnaut / 9 Abschüsse – Schutzanzug inklusive Flammenwerfer

Kampfhunde / 10 Abschüsse – Hunde attackieren eure Feinde

Kommen die auch sicher ins fertige Spiel? Tatsächlich ist das noch nicht ganz klar. Im letzten Jahr bei Cold War gab es in der Beta Killstreaks, die erst sehr viel später in den Multiplayer kamen. Es wird nach Release zwar mehr Killstreaks in Vanguard geben als diese 10, doch ob alle Streaks aus der Beta auch zur Verfügung stehen, lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Alle Infos zur Beta gibt’s hier.

Was ist mit der „Nuke“? Mit einem sogenannten Nuke-Killstreak könnt ihr das Match für euer Team direkt und erfolgreich beenden. Derzeit sieht alles danach aus, als gäbe es diese Mechanik auch wieder in Vanguard. Schon in der Vanguard-Alpha im neuen Modus „Champions Hill“ stand ein solcher Streak zur Verfügung, auch wenn ihr die Nuke dort über das Cash-System besorgen könnt.

Die wichtige Zahl in Vanguard ist wohl 25. Landet ihr 25 Kills am Stück ohne zu sterben, könnt ihr euch damit offenbar eine V2-Rakete besorgen und das Match sofort zu euren Gunsten beenden.

Mehr zu den Gameplay-Mechaniken in Vanguard und alles zum Multiplayer gibts hier.

Leaks zeigen weitere Streaks für das fertige Vanguard

Welche Streaks gibt es noch für Vanguard? Es geistern bereits Bilder durchs Netz, die den vermeintlich vollständigen Killstreak-Auswahlbildschirm zeigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bisher konnten noch nicht alle Streaks identifiziert werden. Wir zeigen euch die aktuellen Vermutungen, was hinter den Symbolen steckt.

Weitere mögliche Killstreaks für Vanguard:

Einzelner Hund / 5 Kills – Ein Wachhund unterstützt euch

Präzisionsluftschlag / 6 Kills – Schneller Luftangriff auf markiertes Gebiet

Notfall-Abwurf / 8 Kills – Mehrere Vorratskisten mit zufälligen Killstreaks

Flächen-Bombardement / 10 Kills – Umfassender Luftangriff auf markiertes Gebiet

Kugelgeschütz / 12 Kills – Selbstgesteuerter Luftangriff

Verbesserte Aufklärung / 12 Kills – Starkes Radar mit Extra-Funktionen für das ganze Team

Bedenkt jedoch, dass es sich bei dieser Liste um Leaks und Vermutungen handelt. Welche Killstreaks am Ende im fertigen Spiel landen oder was hinter den Symbolen steckt, lässt sich aktuell nicht sicher sagen.

Die Rückbesinnung auf die Killstreaks bringt eine ikonische Mechanik zurück zu Call of Duty, die für viel zusätzlich Motivation und Spannung im Match sorgen kann. Allerdings kommt es dann auch schnell zu einem Streak-Spam und man kann kaum noch seine Deckung verlassen, ohne direkt eine fiese Bombe abzubekommen. Besonder in den großen Blitz-Modi mit bis zu 48 Spielern pro Match dürfte das öfter mal in einem Gemetzel enden.

Trotzdem sind beide Mechaniken – Killstreaks und das Combat Pacing – durchaus Grund für einen Hype, wenn ihr mich, MeinMMO-Autor Maik Schneider fragt.

Welchen Streak wünscht ihr euch für das neue Call of Duty: Vanguard oder freut ihr euch einfach, dass die Hunde wieder zurückkommen?