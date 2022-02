Der Start von Season 2 in CoD Warzone steht bevor und die Roadmap zeigt, welche Inhalte euch da erwarten. Darunter auch die Nebula V Bombe. Nach der Beschreibung der Entwickler solltet ihr das Ding fürchten.

Wann geht es los? In Call of Duty Warzone und Vanguard startet Season 2 am 14. Februar. Das könnt ihr euch leicht merken, denn dann ist auch Valentinstag.

Was ist neu? Das Team von Call of Duty stellte am 8. Februar genauer vor, was euch im neuen Kapitel erwarten wird. Darunter ein neuer Trailer und die Roadmap von Season 2. Wir zeigen euch hier alle Inhalte und gehen genauer auf eine mächtige Gas-Bombe ein, die euch bald in den Matches erwartet.

Trailer und Roadmap von Season 2 in Warzone und Vanguard

Das ist der Trailer: In den knapp zweieinhalb Minuten des Trailers geht es richtig brutal zu. Spieler in den Kommentaren lieben, wie stark der Trailer und die Cut-Szene aussehen. Ihr seht dabei einige neue Inhalte aus Season 2. Wir binden euch das Video hier ein:

Was zeigt die Roadmap? Mit einer Grafik zeigen die Entwickler, was Season 2 zu Warzone, Vanguard und Zombies bringt. Dazu auch neue Waffen, Operators, Bundles und Perks. Wir haben euch die Grafik hier als Galerie zusammengestellt:

Die Highlights in Season 2

Das sind die Inhalte: Das Team von Activision hat schon verraten, was euch in Season 2 von Warzone Pacific erwarten wird. Darunter

zwei neue Points of Interest auf Caldera,

Bomber-Flugzeuge,

ein Redeploy-Ballon, mit dem man sich wieder in die Luft befördern kann, um sich neu zu positionieren,

Von KI gesteuerte gepanzerte Transporter mit zwei Maschinengewehr-Türmen (zerstört sie, denn sie droppen guten Loot),

eine extrem fiese Gas-Bombe, vor der ihr tierisch Respekt haben solltet

Was ist das für eine Bombe? Die “Nebula V Bomb” ist extrem selten auf der Map zu finden. Sie befindet sich in einem Koffer. Sobald ein Spieler das Teil aktiviert hat, kann sie nicht mehr entschärft oder anderweitig aufgehalten werden. Ein Countdown tickt runter und dann geht’s auch schon los.

Nach dem Countdown knallt eine Explosion, die in einem kleineren Radius viel Schaden verursacht. Anschließend strömt Gas aus. Jeder Operator, der keine Maske trägt, wird von dem Gas verwundet. Ihr werdet gezwungen, ohne Maske eure Position zu verlassen, denn die Gaswolke bleibt für 2 Minuten bestehen. Danach löst es sich entweder auf oder geht in die tödliche Gaswolke über, die sich um den Kampfbereich sowieso zusammenzieht.

Dazu werdet ihr in den Matches auch Nebula-Munition finden können. Damit sind eure Schüsse allerdings nicht stärker. Dafür stoßen Gegner, die von Nebula-Munition umgelegt wurden, eine Gas-Wolke aus. Wollt ihr ein Team-Mate in dem Zustand wiederbeleben, werdet ihr husten, eine verschwommene Sicht bekommen und leichten Schaden über Zeit erleiden.

Gibt es Konter gegen Nebula? Ja, die gibt es. Mobile Geräte, die “Portable Decontamination Stations (P.D.S.)”, filtern euch für den Zeitraum von einigen Sekunden die Luft. Die Geräte können allerdings von anderen Spielern zerstört werden.

In Season 2 werdet ihr außerdem neue Fahrzeuge, Waffen, neue Modi, Quality-of-Life-Änderungen und Bugfixes erwarten können. Patch Notes zur neuen Season 2 wird es kurz vor dem Start geben. Bedenkt, dass Season 2 am Montag, dem 14. Februar, starten soll.