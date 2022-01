Call of Duty bringt wohl eine komplett neue Warzone – So wie ihr es euch wünscht

Gut informierte Quellen haben eine Fortsetzung des populären Battle Royale Call of Duty: Warzone in Aussicht gestellt – ein komplett neues Spiel mit eigenem Content. Eine Art Neustart. MeinMMO wollte von euch wissen, was ihr von einem Neustart halten würdet. Und viele von euch sind dafür.

Erste Spieler haben angefangen darüber zu diskutieren, ob der kostenlosen Call of Duty: Warzone ein kompletter Neustart guttun würde.

Der alte Content kommt raus: Waffen, Cosmetics, vielleicht sogar die aktuellen und alten Maps – alles einstampfen und durch eine ganz neue Warzone-Version ersetzten. Quasi CoD: Warzone 2.

Auf MeinMMO haben wir dazu am 24. Januar eine Umfrage gestartet und nun kam heraus, dass die Entwickler offenbar tatsächlich eine Fortsetzung des Battle Royale planen – schenkt man den glaubhaften Leaks Vertrauen.

Neustart der Warzone? Viele auf MeinMMO wollen das

Für viele User auf MeinMMO ist klar: „Wir wollen den Neustart“. Hier kommt ihr zum Artikel mit der Umfrage und hier sind die Ergebnisse (Stand 26. Januar 2022, 12:00 Uhr):

Von 1.175 Abstimmungen sind 772 User für einen Neustart. Jedoch gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, wie ein solcher „Reboot“ aussehen könnte.

MeinMMO-Leser „Lieblingsleguan“ ist zum Beispiel der Meinung, dass die alten Waffen und Cosmetics verschwinden könnten. Aber die bisherigen Maps sollten im Spiel bleiben:

Das Einzige, was man weiternutzen könnte, wären die Maps. Man denke daran, wir hätten dann Verdansk, Rebirth, Caldera und die kolportierte neue Map. Immer zwei davon Teil der wöchentlichen Playlist und zwei setzen aus. Das fände ich Klasse.

Auf unserer Facebook-Seite zu Call of Duty hat User „To Mi“ seine eigenen Vorstellungen eines Warzone-Neustarts. Er tendiert eher zu einer Rückbesinnung auf den Anfangszustand:

Ich wäre auch dafür. Einfach Warzone mit den Waffen & Operator von CoD MW. Lief doch damals viel besser. War klar, dass durch die ganzen Integrationen der anderen CoD-Teile Warzone kaputtgeht. Bei so vielen Gadgets & Waffen ist die Balance irgendwann einfach nicht mehr zu bewältigen.

Lasst uns ebenfalls gern ein Kommentar da, wie ihr euch eine neue Warzone vorstellt. Wollt ihr ein ganz neues Erlebnis oder lieber eine verbesserte Version des aktuellen Battle Royale?

Was ist über Warzone 2 bekannt?

Allzu viel wissen wir noch nicht über ein mögliches CoD: Warzone 2. Vertrauenswürdige Quellen haben Folgendes verraten, ohne, dass es bisher offiziell bestätigt wurde:

Warzone 2 erscheint 2023 (nicht als Premium-Titel)

Die neue Warzone kommt nicht mehr für die alten Konsolen Xbox One und PlayStation 4

Ganz neues Spiel mit neuem Content – keine alten Waffen oder ähnliches

Die Release-Infos stammen von dem renommierten Gaming-Journalisten Jason Schreier und die Infos zu Konsolen und Content kommen vom etablierten Leaker „Tom Henderson“.

Ein möglicher Release ist also noch mindestens ein Jahr hin. Welche Shooter-Kracher euch bis dahin erwarten, darüber haben wir in unserem aktuellen Podcast gesprochen.

2023 könnten demnach wieder 2 große CoD-Titel kommen. Treyarch entwickelt wohl ein Reboot der beliebten „Black Ops“-Serie und ein bisher noch unbekanntes Studio werkelt an Warzone 2.

Wie das nächste Jahr für CoD-Fans abläuft, lässt sich aber noch nicht sicher sagen. Vorher steht noch der Release von CoD 2022 an – Erfahrt hier, was wir bereits über Call of Duty: 2022 wissen.