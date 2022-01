Spieler diskutieren, ob CoD Warzone einen kompletten Neustart braucht – Wie seht ihr das?

Beim kostenlosen Battle Royale Call of Duty: Warzone kriselt es ein wenig. Sogar Season 2 wurde verschoben. Nun diskutieren die ersten Spieler, ob ein kompletter Neustart helfen könnte und MeinMMO möchte von euch wissen – wie sehr ihr das?

Das ist die Situation:

Unsichtbare Skins, Spielabstürze, Performance-Probleme – CoD: Warzone läuft für viele Spieler derzeit nicht rund

Die neue Season 2 wurde deshalb bereits verschoben

Jetzt gibt es erste Diskussionen darüber, ob dem Battle Royale womöglich ein kompletter Neustart helfen würde Hier gehts direkt zur Umfrage zum Restart



Neustart der Warzone – Einmal alles neu, bitte?

Die CoD: Warzone feiert bald ihren zweiten Geburtstag – im März 2022. Seit Release hat sich dabei einiges getan:

Erste Map „Verdansk“ spielt in der aktuellen Zeit und wird immer weiter ausgebaut

Release von Cold War bringt 30 neue Waffen ins Spiel, mit anderen Werten als die bisherigen Waffen

Rebirth Island kommt als neue Map zu Warzone

Einige Monate später kommt „Verdansk ’84“ – aufpolierte Version der alten Map

CoD: Vanguard schmeißt bei Release erneut knapp 30 neue Waffen in Spiel – diesmal mit 10 Aufsätzen

Die Pazifik-Insel „Caldera“ löst Verdansk ab

Mit jeder Season kommen immer mehr Waffen ins Battle Royale – mindestens 2 Schusswaffen

Jeder neue Titel bringt zudem neue Operator und Cosmetics zu Warzone

Entsprechend ist Warzone aktuell vollgepackt mit Waffen und Cosmetics aus mehreren CoD-Teilen. Die Waffen aus den verschiedenen CoD-Spielen bringen dazu noch andere Eigenschaften ins Spiel, was das Balancing der unterschiedlichen Generationen erschwert.

Dadurch ist die Auswahl an Schießeisen und Cosmetics allerdings gigantisch.

Die Waffen-Auswahl wird mehr oder weniger durch den Rückstoß beschränkt – lässt sich eine Waffe zu schwierig spielen, dann ist sie meist auch nicht beliebt. Doch viele Waffen lassen sich leicht spielen und können mithalten.

Dazu kommen unzählige Skins für Waffen und Operator und nochmal hunderte kleiner Cosmetics wie Talismane, Sticker und Visitenkarten.

Operator aus 3 CoD-Generationen bekämpfen sich auf Caldera.

Auf reddit diskutieren deshalb nun einige Spieler darüber, ob ein „Restart“ für Warzone sinnvoll wäre (via reddit). Alle Waffen und Inhalte streichen, einmal alles neu machen und dazu noch auf die jährlichen Inhalte der Premium-CoDs verzichten.

Manche haben das Gefühl, dass die jährliche Integration von neuen CoD-Inhalten jedes Mal dazu führt, dass das Battle Royale in einen schlechten Zustand gerät.

Nach der Integration von Cold War gab es massive Probleme mit der Waffen-Balance – und das über Monaten. Nach der Integration von Vanguard ist es aktuell weniger die Waffen-Balance, sondern es sind die vielen Fehler im Spiel, die für Frust sorgen.

Ein Restart würde jedoch auch bedeuten, dass viele mit Echtgeld gekaufte, kosmetische Inhalte aus dem Spiel verschwinden würden, sowie erspielte Inhalte aus früheren Battle Passes. Außerdem würden womöglich die liebsten Waffen und Operator getilgt.

Wie steht ihr zu einem Neustart der Warzone?

Habt ihr eine coole Idee, wie Warzone sich in Sachen Content-Strategie weiterentwickeln könnte? Läuft das Battle Royale für euch vielleicht sogar super und ihr habt nur wenig Gründe zum Klagen?

Gern lesen wir eure weiterführenden Kommentare zum Thema und diskutieren mit euch auf MeinMMO.

Wollt ihr jetzt mehr darüber lesen, was aktuell bei Call of Duty los ist, dann schaut hier vorbei: Call of Duty im schlechtesten Zustand seit Jahren – Was läuft schief in Warzone & Vanguard?