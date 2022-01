CoD Warzone & Vanguard verschieben Season 2 um Wochen – „Müssen mehr tun“

Eigentlich hätte die 2. gemeinsame Season von Call of Duty: Vanguard und dem Battle Royale Warzone zeitnah starten sollen. Doch die Entwickler geben bekannt, dass die neue Season erst im Februar startet – sie wollen die Shooter erst wieder in Ordnung bringen.

Das ist die Situation:

Call of Duty startet alle 6 bis 8 Wochen eine neue Live-Season mit frischen Inhalten und Story-Fetzen

Eigentlich wäre die gemeinsame Season 2 für Vanguard und Warzone Ende Januar an der Reihe gewesen

Doch die Entwickler verschieben Season 2 auf den 14. Februar – sie wollen erst die massiven Probleme in den Shootern lösen

CoD Warzone & Vanguard: Season 2 verschiebt sich um mehrere Wochen

Was ist da los? Call of Duty stand eigentlich kurz vor seiner ersten neuen Season dieses Jahr. Am 01. oder 02. Februar hätte die gemeinsame Season 2 von Warzone und Vanguard starten sollen. Doch mit einer Nachricht an die Spieler verschiebt CoD die neue Season auf den Valentinstag:

Warzone & Vanguard Season 2 Neuer Start: 14.02.2022



Wieso verschiebt sich Season 2? Bereits in der letzten Woche richteten die Entwickler eine Nachricht an die Community und zeigten damit, dass die den Zustand ihrer Spiele verstehen und den Frust der Community spüren.

Da war allerdings noch keine Rede davon, den neue Content-Zyklus zu verschieben. Nun haben die Entwickler eine neue Nachricht an ihre Spieler, die sie wieder auf Twitter geteilt haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In der Nachricht erklären die Verantwortlichen, dass sie sich die zusätzliche Zeit nehmen wollen, um die Spiel-Qualität zu verbessern. Dazu gehen sie unter anderem folgende Punkte:

Arbeiten an Stabilitätsproblemen

Anpassung des Gameplay-Loops

Allgemeine Fehlerbehebungen

Umfassendes Waffenbalancing

Die Entwickler wollen sich dabei nicht nur um die beiden aktuellen Titel Warzone und Vanguard kümmern. Auch die Probleme im angestaubten CoD MW (2019) sollen behoben werden. Der Multiplayer des alten Titels gilt seit einigen Wochen ebenfalls als sehr fehleranfällig.

Die kompletten Infos zur Verschiebung findet ihr im Blog auf callofduty.com.

Sind die Probleme wirklich so gravierend? Spielabstürze in Warzone, fehlende Waffen-Balance in Vanguard und andauernde Bugs und Glitches in beiden Titeln. CoD hat aktuell viele Probleme.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Eine Verschiebung der neuen Season könnte dabei helfen, einige der aktuellen Störfeuer zu löschen. Doch es muss sich zeigen, ob 2 Wochen mehr die Sache in den Griff bekommen.

Call of Duty verschiebt Season 2 um einige Wochen und möchte die Probleme im Spiel endlich in den Griff bekommen. Was haltet ihr von der Entscheidung? Eine gute Wahl aufgrund der aktuellen Zustände? Oder meint ihr vielleicht, dass es in den 2 Wochen wohl kaum zu schaffen ist, die vielen Probleme im Spiel anzugehen.

Lasst uns gern ein Kommentar mit euren Gedanken da.