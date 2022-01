Bericht sagt: CoD Warzone 2 ist bereits in Planung – „Neues Spiel für bessere Hardware“

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle Royale, das zusammen mit den aktuellen Bezahltiteln von CoD neuen Content bekommt. Allerdings läuft das einem Insider-Bericht zufolge nur bis 2023: In dem Jahr soll Warzone 2 erscheinen. Was bisher dazu bekannt ist, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Zwei regelmäßig gut informierte Personen haben erste Aussagen über einen Nachfolger von Call of Duty: Warzone getroffen:

Die Fortsetzung des erfolgreichen Battle Royale soll demnach 2023 erscheinen und nur auf den aktuellen Konsolen sowie dem PC laufen. Außerdem sollen alte Inhalte verschwinden, die Warzone seit dem Release angesammelt hat: „Komplett neues Spiel für bessere Hardware“, sagt Henderson auf Twitter.

Schreier zeigt Pläne für Call of Duty

Was sagt Schreier? In dem Bericht bestätigt Schreier, dass Call of Duty mindestens noch dieses Jahr und 2023 auf PlayStation erscheinen wird. Das will er aus anonymen Quellen erfahren haben, die in den Deal involviert sind.

Zusätzlich hat der Journalist weitere Details zu den Entwicklern der nächsten CoD-Releases verraten:

CoD 2022 wird entwickelt von Infinity Ward

CoD 2023 wird entwickelt von Treyarch

Die Aussagen des renommierten Gaming-Experten passen mit den Leaks zusammen, die es bereits im Vorfeld gab. Er bestätigt jedoch nicht das erwartete Setting „Modern Warfare II“ für 2022.

Leaks zufolge kommt 2022 „Modern Warfare II“ und 2023 ein Reboot der „Black Ops“-Serie. Die nun bestätigten Entwicklungs-Studios sprechen ebenfalls für diesen Leak.

Was sagt Henderson? Der ebenfalls als gut informiert geltende Leaker hat nach den Aussagen von Schreier noch ein paar weitere Details zur Warzone 2.

So soll das Spiel eine komplett neue Warzone werden, das einzig und allein für die aktuelle Konsolen-Generation und den PC entwickelt wird.

Waffen, Cosmetics, Maps, Engine – nichts bleibt, wie es ist und das Battle Royale wird ganz neu aufgelegt. Eine „echte“ Warzone 2.

Noch ist nicht viel bekannt über die mögliche Fortsetzung der Warzone. Möglich wäre ein ähnlicher Release-Zeitpunkt im Jahr wie bei Warzone 1 – die kam im März 2020. Es könnte also bereits in einem Jahr so weit sein.

Fährt CoD jedoch dieselbe Ankündigungsstrategie wie damals beim ersten Release des Battle Royale, gibts vorher keine Infos zum Spiel. Warzone war nur durch Leaks bekannt und kam dann ziemlich plötzlich auf den Markt.

Übrigens: Was die MeinMMO-Community von einem Neustart der Warzone hält, wollten wir bereits vor ein paar Tagen von euch wissen. Und das Ergebnis ist eindeutig.