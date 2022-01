Die Maschinenpistole MP40 und das LMG Bren beherrschen derzeit die Waffen-Meta von Call of Duty: Warzone. Doch es ist keine Tyrannei: Andere Waffen sind ebenfalls gut spielbar und können mithalten. Sucht ihr aktuell nach Sturmgewehren, haben wir hier die 3 besten für euch – mit geprüften Setups.

Die Waffen-Meta im kostenlosen Battle Royale Call of Duty: Warzone ist derzeit in einer Art Sackgasse. Das LMG Bren und die SMG MP40 sind die mit Abstand beliebtesten Schießeisen, doch eigentlich sind viele Waffen stark und brauchbar.

Ganz vorn mit dabei sind wie immer die Sturmgewehre. Und wenn ihr nicht auf das eher träge LMG Bren für eure Reichweiten-Kills setzen wollt, dann findet ihr hier die 3 besten Sturmgewehre mit geprüften Setups vom Experten.

Cooper Karabiner – Vielseitig wie ein gutes Taschenmesser

Was kann der Cooper Karabiner? Das neuste Sturmgewehr der Warzone wird aktuell gern mit der XM4 aus Cold War zu ihren Höchstzeiten verglichen: Das Teil kann quasi alles.

Es gibt starke Setups für Nahkampf und Reichweite, die Waffe lässt sich sehr einfach kontrollieren und spielt beim Schaden in der beliebten Waffen-Klasse der Sturmgewehre ganz vorne mit.

Wir empfehlen euch hier ein Setup vom Warzone-Experten „JGOD“ (via YouTube). Für ihn ist Reichweiten-Variante derzeit das beste Sturmgewehr. Allerdings geht der Cooper Karabiner schon früh in seinen zweiten Schadensbereich und verliert mit dem Setup bei knapp 22 Meter an Schaden.

CoD Warzone: Cooper Karabiner Setup

Mündung: MX-Schalldämpfer

Lauf: 22″ Cooper Eigen

Visier: G16 2,5x

Schaft: Cooper 45W

Unterlauf: M1941-Handstopper

Magazin: 9mm 60-Schuss-Trommel

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Polymer-Griff

Extra 1: Fester Griff

Extra 2: Voll Geladen

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: MX Silencer

Optic: G16 2,5x

Stock: Cooper 45W

Underbarrel: m1941 Hand Stop

Magazine: 9mm 60 Round Drums

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Polymer Grip

Perk: Tight Grip

Perk 2: Fully Loaded

BAR – Volle Kontrolle mit gutem Movement

Was kann die BAR? Bei dem Wohlfühl-Sturmgewehr BAR geht es weniger um den Schaden – es geht ums Treffen. Die Waffe bringt eine sehr geringe Feuerrate mit, lässt sich dafür aber einfach auf eurem Ziel halten.

Das Setup stammt vom Warzone-Zahlenjongleur „TrueGameData“ (via YouTube). Er hält das Setup sogar für „Overpowered“, weil es sich so einfach spielen lässt. Besonders das 4-fach Visier hat es ihm angetan. Es gibt kein Sturmgewehr, das sich mit einem so hohem Zoom so einfach spielen lässt.

Denn die BAR beschränkt sich mit dem Setup auf „visuellen Rückstoß“. Die Kugeln treffen beinahe denselben Punkt beim Dauerfeuer, nur das Visier bewegt sich beim Feuern.

CoD Warzone: BAR Setup

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Lauf: CGC 30″ XL

Visier: 1913 Variables Zielfernrohr 4-8x

Schaft: Chariot WR

Unterlauf: M3-Bereitschafts-Griff

Magazin: .50-BMG 30-Schuss-Magazin

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Gekerbter Griff

Extra 1: Sorgfältiges Zielen

Extra 2: Voll geladen

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Mercury Silencer

Barrel: CGC 30″ XL

Optic: 1913 Variable 4-8x

Stock: Chariot WR

Underbarrel: M3 Ready Grip

Magazine: .50 BMG 30 Rounds Mag

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Grooved Grip

Perk: Hardscope

Perk 2: Fully Loaded

C58 – Die alte Meta läuft noch

Was kann die C58? Das Sturmgewehr war kurz vor der Integration der Waffen von CoD: Vanguard ganz oben in den Meta-Listen – zusammen mit der EM2.

Und beide Sturmgewehre können sich weiterhin in Warzone sehen lassen. Die C58 ist nach einem Nerf der EM2 etwas vorgerückt und nun steht die Waffe für viel Schaden mit passender Kontrolle. Allerdings lässt sich die C58 nicht ganz so einfach kontrollieren – sie hat einen spürbaren, aber beherrschbaren Rückstoß.

Das Setup stammt wieder vom Warzone-Experten „JGOD“ (via YouTube). Er reiht die C58 hinter dem Cooper Karabiner ein und empfiehlt weiter jedem die beiden „Cold War“-Sturmgewehre C58 und EM2.

CoD Warzone: C58 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 18,5″ Sonderkommando

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Magazin: 45-Schuss-Trommel

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Agency Suppressor

Barrel: 18,5″ Task Force

Optic: Axial Arms 3x

Underbarrel: Field Agent Grip

Magazine: 45 Rnd Drum

Bis zum nächsten Nerf der Bren und MP40 bleiben die beiden Warzone-Schießeisen wohl an der Spitze der Beliebtheits-Skala. Doch wir sind nur eine kleine Änderung davon entfernt, wieder neue Meta-Waffen auf den oberen Plätzen begrüßen zu dürfen.

Die 3 Sturmgewehre hier sind heiße Kandidaten für Plätze auf dem Treppchen und sucht ihr noch weitere Waffen-Alternativen für euer Gameplay, dann schaut hier vorbei: Die besten Waffen von CoD: Warzone – Ständig aktualisiert.