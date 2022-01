Spieler in CoD Warzone denkt, er hat die neue Geheimwaffe gefunden – Wird dann enttäuscht

Call of Duty: Warzone bietet neben diversen Waffen auch Fahrzeuge. Die seien laut einem Spieler zu stark, denn er hat mit einem SUV-Fahrzeug zwei Dutzend Kills gemacht und eine Runde gewonnen. Doch auf reddit wurde seine vermeintliche Geheimwaffe schnell entzaubert.

Was hat es mit der „Geheimwaffe“ auf sich? Der Warzone-Spieler und reddit-User Jamcowl war solo in der Warzone unterwegs und hatte sich im Laufe des Spiels einen dicken SUV-Geländewagen geschnappt. Damit tuckerte er im Endgame gemütlich über die Insel-Map und wann immer er Gegner sah, stieg er aus und knallte sie ab.

In der Deckung seines Fahrzeugs bekam er, laut eigener Aussage, im Kampf mit den letzten 6 Gegnern keinen Treffer ab und konnte schnell den Standort wechseln.

Am Ende gewann er die Runde mit 24 Kills. Das wiederum machte ihn stutzig. Denn 24 Abschüsse und ein finaler Sieg sind eigentlich nicht an der Tagesordnung?

Daher stellte er den Clip der letzten Minuten seiner Runde online und behauptete im Titel „Der SUV ist in Solos OP!“

Geheimwaffe wird entzaubert „Nicht der SUV ist OP, deine Gegner schießen nicht zurück!“

Was war der wahre Grund für den starken Win? Doch auf reddit reagierten viele Leser anders als von Jamcowl erwartet. Denn anstatt ihm beizupflichten, wurde er darauf hingewiesen, dass seine Gegner definitiv nicht würdig waren.

„Es ist nicht der SUV, der OP ist“, sagte ein User. „Deine Gegner schießen nicht zurück!“

In der Tat scheinen die Feinde nicht sonderlich clever vorzugehen und ein Gegner schieße derart schlecht, dass selbst ein Stormtrooper aus Star Wars sich geschämt hätte. Sogar Jamcowl selbst räumt das ein:

Ja, ich habe keine Ahnung, was meine Big Game Bounty [Einer der Gegner hatte diese Funktion] gemacht hat. Ich habe es vermasselt und mich ihm massiv exponiert, aber er hat trotzdem jeden Schuss verfehlt und einfach weiter ins Leere geschossen. Das ganze Spiel fühlte sich wie eine sehr schwache Bot-Lobby an, aber das war selbst dafür schockierend schlecht.

Daraufhin sagte ein reddit-User die folgenden weisen Worte: „Wir alle bekommen manchmal so eine Lobby. Du hast getan, was du tun musstest und hast sie gegrillt. GG!“

Dabei beließ es Jamcowl dann auch und erfreute sich seines Sieges gegen die Bot-Lobby. So nennt man in Warzone Runden, in denen extrem miserable Gegner antreten, die fast schon an Bots erinnern. Echte Bots hingegen gibt es in Warzone nicht.

