Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Am Ende ist es jedoch oft so, dass ihr euch entscheiden müsst: wenig Rückstoß oder höherer Schaden.

Was macht die XM4 stark? Von den Sturmgewehren in der Liste liefert euch die XM4 den höchsten Schaden bei Brusttreffern und bleibt dabei ganz entspannt. Auch hier spielt Rückstoß keine große Rolle.

Was macht die LAPA stark? Die MP war schon in Season 1 ein kleiner Geheimtipp und hat nun die Chance auf eine Hauptrolle.

Kramt die Waffe wieder aus dem Schrank und zeigt der Urlaubsinsel Caldera, warum das Sturmgewehr in Verdansk so beliebt war.

Was macht die Grau 5.56 stark? Ein Urgestein der Warzone feierte bereits in Season 1 erste Erfolge und rückt nach den Nerfs in Season 2 noch weiter in den Fokus: Grau 5.56.

Was macht die Owen Gun stark? Die Maschinenpistole hat sich schon vor dem Update der Season 2 langsam in der Beliebtheitsskala nach oben gekämpft und hofft jetzt auf ihren Durchbruch.

Mit diesen 5 Knarren hier in unserer Liste braucht ihr euch jedoch keine Sorgen zu machen, nach dem Season-Start ohne starke Waffe in CoD Warzone dazustehen.

Eine sehr umfassende Season 2 ging bei Call of Duty: Warzone online und änderte viele der Top-Waffen im Battle Royale. MeinMMO zeigt euch 5 Alternativen, mit denen ihr Bren, MP40 und Co. nicht vermisst.

