Kompletter Noob demütigt Profi in CoD Warzone, ohne sich zu bewegen

In CoD Warzone freute sich Profi Swagg wohl schon, in einer Lobby voller Anfänger richtig aufzuräumen. Doch ein besonders schlechter Spieler, der sich vor Angst nicht Mal bewegt hat, versaute ihm die Runde auf demütigende Art und Weise. Lest die ganze Story hier auf MeinMMO.

So war die Situation: Der reddit-User und Warzone-Spieler Cjg799 war mit seinem Kumpel in der Warzone unterwegs, als sie auf den Profi Swagg trafen. Der Top-Spieler hatte wohl großes Glück, denn ab und zu wirft das nach mysteriösen, arkanen Mustern funktionierende Matchmaking von Warzone Top-Gamer wie Swagg in Lobbys, die weit unter seinen Fähigkeiten liegen.

Daher hatte Swagg schon fett Kills gemacht und 34 Leute auf dem Gewissen. Siegessicher stromerte Swagg über die Map und klatschte links und rechts Noobs.

Da flogen ihm plötzlich ganze Salven von Geschossen entgegen und fegten den verdutzten Profi einfach von den Füßen. „Oh, da versteckt sich einer in den Büschen!“ waren die verdutzten letzten Worte des Profis, als er von einer weiteren Salve aus dem Busch des Todes durchsiebt und endgültig aus dem Spiel gekickt wurde.

Ein demütigendes Ende einer Runde, die aller Wahrscheinlichkeit sonst zu einem Schützenfest für Swagg geworden wäre.

Wer ist eigentlich Swagg? Swagg heißt im RL Kris Lamberson. Er ist 25 Jahre alt und kommt aus den USA. Er spielt für den Pro-Clan FaZe und gehört klar zu den Top-Spielern von CoD Warzone. Taucht also solch ein Schwergewicht in einer so genannten „Bot-Lobby“ auf, sind hohe Kills und ein finaler Sieg eigentlich beschlossene Sache. Swagg kam zuletzt in die Schlagzeilen, weil er sich seinen Swagg heißt im RL Kris Lamberson. Er ist 25 Jahre alt und kommt aus den USA. Er spielt für den Pro-Clan FaZe und gehört klar zu den Top-Spielern von CoD Warzone. Taucht also solch ein Schwergewicht in einer so genannten „Bot-Lobby“ auf, sind hohe Kills und ein finaler Sieg eigentlich beschlossene Sache. Swagg kam zuletzt in die Schlagzeilen, weil er sich seinen Hintern mit dem Logo von Raven Software tätowieren ließ.

Vor Angst erstarrter Spieler killt Top-Profi

Das steckt dahinter: Swagg streamte seinen vermeintlichen Siegeszug live, als er erschossen wurde. Gleichzeitig hat der reddit User Cjg799 die Aktion aus der Sicht seines Kumpels, der Swagg erschossen hatte, aufgenommen und beide Szenen zusammengefügt und hochgeladen. Das Video haben wir hier für euch eingebettet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Laut Cjg799 sei sein Kumpel ein besonders schlechter Spieler. Seien K/D-Ratio soll lediglich 0.59 betragen. Er sei sogar vom Spiel derart überfordert, dass er vor lauter Angst, erschossen zu werden, das ganze Spiel in einem Busch gehockt habe.

Als dann Swagg direkt auf ihn zu rannte, ohne ihn zu sehen, musste aber selbst ein kompletter Ober-Noob nicht mehr machen, als einfach draufzuhalten. Das Ergebnis war dann ein Kill, von dem Cjg799s Kumpel wahrscheinlich noch seinen Urenkeln erzählen wird.

So reagierte die Community: Auf reddit ging der Thread mit Swaggs unrühmlichen Tod mit über 1.300 Upvotes und fast 200 Kommentaren (Stand 10.02.2022) steil. Hier ein paar Kommentare:

Jac_268: „Das zeigt einfach, dass jeder ein Warzone-Match gewinnen kann, wenn er sich gut positioniert.“

Guerito_Guerita: „Auch ein blindes Eichhörnchen findet ab und zu mal eine Nuss.“

Grenaidzo: „Busch oder kein Busch, das waren ein paar echt gute Schüsse. Sag deinem Kumpel, das war ein fairer Sieg.“

So viel zu dem unerwarteten Sieg eines wirklich schlechten Spielers über einen Shooter-Profi. Ist euch auch schonmal so etwas Ähnliches passiert? Dann lasst es uns doch in den Kommentaren hier wissen.

Ein anderer Profi, der sich gerade über Warzone beklagt, ist der berüchtigte Dr Disrespect. Der hat ein Problem mit der neuen Time-to-Kill von Cod Warzone: Dr Disrespect warnt: Umstrittene TTK-Änderung in Warzone ist riesiger Fehler.