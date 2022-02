CoD Warzone: Neues Sturmgewehr der Season 2 ist ein Laser – „Top-Tier in Vanguard Royale“

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Es ist so eine Waffe, mit der beinahe jeder Schuss trifft – aber solche Knarren gibt es in den alten CoD-Teilen auch. Und die haben in Warzone teilweise bessere Time-to-Kill-Werte.

Wo steht die KG M40 nicht so gut da? In Sachen Schaden kann das Sturmgewehr bei stabilen Alternativen aus CoD MW oder Cold War nicht mithalten.

Was macht die KG M40 so gut? Besonders stark ist der sehr niedrige visuelle Rückstoß der KG M40. Rüstet ihr „Fester Griff“ aus, bewegt sich das Visier beim Feuern nur sehr wenig.

