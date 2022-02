Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Das sind die 7 geheimen Bunker in CoD Warzone Season 2. Wie viele davon habt ihr alleine gefunden? Und habt ihr die Geheimnisse darin geknackt? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Der am fiesesten versteckte Bunker ist der bei Power Plants. Sucht nach 2 Wasserfällen im Quadranten E8. Lauft durch den linken der beiden Wasserfälle – der Bunker versteckt sich in einer kleinen Höhle dahinter.

Der Bunker bei Runway versteckt sich hinter einer Tür in einem Gebäude bei I2. Sucht hier auf der Map nach einem Gebäude, was ein wenig aussieht wie eine eckige Klammer. Die Tür befindet sich am nördlichen Ende des Gebäudes.

Zusätzlich nennen wir euch auch immer den Karten-Quadranten, in dem ihr die Bunker findet. Den Quadranten könnt ihr an den Buchstaben und Zahlen ablesen, die die Map umranden.

Mit dem Start der Season 2 in Call of Duty: Warzone gibt es neue geheime Bunker, die ihr auf Caldera entdecken und betreten könnt. Wir sagen euch, wo ihr sie findet.

