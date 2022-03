CoD Vanguard: Ein Skin für 10 € kann die Finger nicht bei sich behalten, raubt euch die Sicht

In CoD Vanguard wurde ein „Pay To Lose“-Skin entdeckt. Mit dem Skin „Gasse“ für den Operator Arthur wird euch beim Zielen fast komplett die Sicht geraubt. Grund ist ein einfacher Daumen. MeinMMO sagt euch mehr.

In Call of Duty sollten alle kosmetischen Skins eigentlich nur dafür da sein, um euch ästhetische Möglichkeiten zu geben.

Manchmal sind diese Skins sehr einfache Farbänderungen, andere Male dürft ihr durch gekaufte Skins als berühmter Rapper oder Anime-Goliath im Zweiten Weltkrieg ballern. Einen spielerischen Vor- oder Nachteil sollte es so nicht geben, zumindest planmäßig.

Doch jetzt haben Spieler einen Skin entdeckt, der euch sogar Nachteile verpasst. Denn wenn ihr die 10 € für den Battle Pass für Season 1 hingeblättert habt, habt ihr auch für einen Skin bezahlt, der euch beim Zielen der Panzerfaust die Sicht raubt.

Der Finger vom Premium-Skin ruiniert die Panzerfaust

Der Skin „Gasse“ für den Operator Arthur stammt zwar schon aus Season 1 von CoD Vanguard, aber erst jetzt wurde ein kurioses Problem mit ihm gefunden. Denn dieser Skin verdeckt euch beim Zielen mit einem Raketenwerfer die Sicht. Hier hat die berühmte Panzerfaust nämlich einen Finger zu viel, wie dieser Clip auf reddit zeigt:

Damit kann man den Skin getrost als Pay-To-Lose bezeichnen, denn ihr habt für Inhalte bezahlt, die euch einen klaren Nachteil im Spiel geben.

Was bedeutet Pay-To-Win? Das wohl bekannteste Beispiel für einen „Pay to Win“-Skin ist der berüchtigte Roze-Skin, der Spielern in CoD Warzone unfaire Vorteile gebracht hat.

Weil eure Spielfigur mit diesem kompletten Skin komplett schwarz gekleidet war, konntet ihr euch einfach in dunklen Nischen der Map verstecken. Unentdeckt bleiben zu können, selbst wenn nur für eine Sekunde, ist bei einem Spiel wie CoD ein gigantischer Vorteil. Deshalb war der Roze-Skin pay-to-win: Wer bezahlt hat, hat einfacher gewonnen.

Dieser Skin aus Season 1 versperrt euch mit einem Daumen die Sicht

Was bedeutet Pay-To-Lose? Pay-To-Lose ist das genaue Gegenteil: Ein eigentlich rein kosmetischer Skin gibt euch einen deutlichen Nachteil. Das kann ein zu bunter Skin sein, mit dem ihr immer sofort ins Auge stecht. In dem Fall vom Gassen-Skin in Vanguard ist es ein Finger, der so weit herausragt, dass er euch fast ins Auge sticht.

Weil der Finger bei diesem Skin aus unbekannten Gründen anders aufliegt als bei anderen Skins im Spiel, wird euch speziell mit der Panzerfaust die Sicht verdeckt. Somit seht ihr entweder gar nicht, wohin ihr zielt, oder ihr zielt versehentlich durch das falsche Loch im Visier. Dann werdet ihr, wie ein Kommentator im reddit-Post schreibt, „euch wahrscheinlich selbst umbringen“.

Eine offizielle Aussage zu diesem Skin gibt es vonseiten der Entwickler noch nicht. Immerhin könnt ihr den Skin gar nicht mehr erwerben – ihn gab es nur im Battle Pass von Season 1, kürzlich startete aber die zweite Hälfte der Season 2.

Eine andere Art von „Pay to Win“ hat neulich einen Profi-Spieler die Karriere gekostet. Denn der hat sich mit gekauften Cheats unfaire Vorteile bei Turnieren verschafft. Als er selbst beweisen wollte, dass er sauber spielt, hat er aber leider das genaue Gegenteil erreicht:

