3 Sekunden auf Twitch zerstören alles – Zweitbester Spieler in CoD Vanguard entpuppt sich als Cheater

In einem neuen Gameplay-Trailer hat Warframe das Release-Datum für das neue Update "Angels of the Zariman" enthüllt.

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Das ist die zweite News in wenigen Wochen, in der ein Vanguard-Profi mit Wallhacks ertappt wird. Beim anderen Fall hat der Streamer sich sogar versehentlich selbst entblößt:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Zuschauer konnten in diesen 3 Sekunden genau sehen, wieso pplehx so gut in CoD Vanguard ist: Dieser kurze Ruckler zeigt in aller Deutlichkeit seine Wallhacks.

Er war so gut darin, dass er nach besonders imposanten Kills durch Wände etwa sagte „Oh mein Gott, ich cheate, kein Scherz“ (via Twitter ).

Insert

You are going to send email to