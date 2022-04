Genshin Impact ist größer als Final Fantasy 14? Twitch-Streamer ist total überrascht

Während eines Twitch-Streams schaute sich Zack „Asmongold“ die Statistiken zu den meistdiskutierten Spielen auf Twitter an. Dabei war er sichtlich überrascht über die Zahlen von Genshin Impact im Vergleich zu Final Fantasy XIV und anderen Games.

Der „beste MMORPG-Streamer“ auf Twitch fand eine Statistik in seinem eigenen Subreddit, die die Top 10 von Spielen zeigte. Die Daten offenbarten, wie viele Tweets und Retweets es zu den jeweiligen Games gab.

Die Statistik könnt ihr in diesem reddit-Post einsehen:

Was sagte Asmongold dazu? Der Streamer staunte nicht schlecht, als er sah, dass Genshin Impact mehr als das Doppelte an Retweets sammeln konnte als der MMORPG-Klassiker Final Fantasy XIV. Er brachte erst mal nur ein überraschtes „Oh mein Gott“ über seine Lippen (via YouTube).

Danach entdecke er, dass Elden Ring nur Platz 5 der Liste ziert und World of Warcraft gar nicht erst vertreten ist. „Ist Genshin wirklich so gewaltig? Ist es wirklich so groß auf Twitter?“, fragte er seine Zuschauer und hatte dabei eine spannende Idee.

Asmongold testet Genshin Impacts Macht auf Twitter

Was tat der Streamer? Um zu testen, wie stark Genshin Impact wirklich auf Twitter ist, verfasste er selbst einen Tweet bezüglich des Spiels. Er tippte nur den Titel und sendete den Tweet ab. Asmongold stierte auf den Post: „Das waren 2 Sekunden und er hat 47 Likes. Das waren 5 Sekunden und er hat 200 Likes. Was? Was? Warum? Was ist das?“

Der Streamer erkannte die „Macht“ von Genshin Impact an und meinte daraufhin, dass er das Spiel doch eventuell mal austeste. Zuvor habe er es immer gemieden, da ihn der Pay2Win-Aspekt und die Mikrotransaktionen störten.

Zum Vergleich postete er einige Tage später einen Tweet mit „Final Fantasy 14“, bisher konnte dieser 532 Retweets und 9.429 Likes ergattern. „Genshin Impact“ hat bis dato 1.163 Retweets und 22.696 Likes, die Zahlen spiegeln also die Statistik sehr gut wider.

Ob Asmongold Genshin Impact wirklich ausprobieren wird, ist noch unklar, jedoch sehe er das Potenzial dahinter und werde es in Zukunft eventuell auch streamen.

