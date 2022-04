Streamerin Amouranth will kein E-Girl mehr sein, kündigt große Änderung auf Twitch an

Die freizügige Streamerin Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa kündigte auf Twitter das Ende einer Ära an: Sie möchte kein E-Girl mehr sein und hat zuletzt wohl Unsummen in Twitch-Content investiert. MeinMMO verrät euch mehr zu dem Thema.

Wer ist Amouranth? Die Twitch-Streamerin ist vor allem für ihre Nacktheit, ASMR- und Pool-Streams bekannt. Sie reibt dabei an Mikrofonen oder leckt an ihnen, um dem Zuschauer ein wohliges Gefühl zu übermitteln. Wenn das Publikum ihr Geld oder Abonnenten spendet, schreibt sie sich die Namen ab einer gewissen Summe auf den Körper oder andere sichtbare Stellen im Stream.

Sie weiß, wie sie sich vermarktet und hat mit ihrem Content und besonders ihrem Only-Fans-Account wahnsinnig viel Geld verdient.

Nun plant die Streamerin einen Umschwung: Auf Twitter verkündete sie „das Ende einer Ära“ und dass es Zeit werde damit aufzuhören, ein E-Girl zu sein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Weiterhin schreibt sie, dass sie im Juni mit OnlyFans aufhören möchte, dort vorher nochmal alles gebe und mit einem großen Finale von der Plattform verschwinde.

Amouranth plant völlig neuen Content auf Twitch

Zudem plane Amouranth auch drastische Veränderungen auf Twitch, denn über 300.000 Euro habe sie in den zukünftigen Content investiert. Alle seien eingeladen, wenn sie am Ende dieser Woche mehr dazu ankündige. Die Ankündigung passiert dann wahrscheinlich am Wochenende, zwischen dem 16. und 17. April.

Amouranth redet im weiteren Thread darüber, dass sie „ALL-IN“ sei. Dies sei das erste Mal, dass sie „reale Zeit, Muskeln und Geld“ hinter ihre Anstrengungen stecke. Entweder klappe es oder eben nicht, sagte die Streamerin außerdem.

Amouranth will das Internet verlassen: Weiterhin sei das nur der Anfang, größere Investitionen sollen kommen. „Das ist nur der Anfang (oder der Anfang vom Ende – vom Verschwinden von mir aus dem Internet)“, fuhr sie fort.

Schon in der Vergangenheit hat Amouranth in einem Gespräch mit Mizkif auf Twitch verraten, sich irgendwann aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um in eine Rettungsstation für Tiere zu investieren und ihr restliches Leben so zu verbringen.

Zuletzt rettete Amouranth sogar einen kleinen Hasen: Hund bringt Amouranth durchnässten Baby-Hasen – Stoppt sofort ihren Twitch-Stream, um zu helfen