YouTuberin löscht 80 Videos mit Inhalten zu RTL-Sendungen, will kein „Trash-TV“ unterstützen: „Mir reicht’s“

Die YouTuberin und Autorin Alicia “Alicia Joe” Joester hat sich für einen drastischen Schritt entschieden und 80 Videos von ihrem Kanal entfernt. Sie will nicht mehr mit den darin gezeigten RTL-Inhalten in Verbindung gebracht werden.

Was ist das für eine YouTuberin? Alicia Joe ist eine Meinungs-YouTuberin und setzt sich kritisch mit Themen wie der Medienlandschaft und Influencern auseinander. Auf YouTube hat die 27-Jährige 550.000 Abonnenten, die ihre Analysen verfolgen.

Jetzt hat Alicia Joe fast ein Drittel ihrer Videos gelöscht. Der Grund: Sie enthielten Inhalte aus RTL-Sendungen.

Alicia Joe will nichts mehr mit RTL-Inhalten zu tun haben

Was waren das für Videos? Die gelöschten Videos enthielten Inhalte der RTL-Group. Die besteht aus unter anderem aus den Sendern RTL, RTL 2 und dem Online-Angebot RTL+ und ist in Deutschland für Reality-TV wie den “Bachelor” oder “Love Island” bekannt.

Genau auf diese Art Sendungen hatte Alicia Joe zwischen 2019 und 2020 in den entfernten Videos reagiert und diese satirisch kommentiert.

Warum hat sie die Videos gelöscht? Wie die YouTuberin erklärt, waren die Videos für sie immer eine Form der Kritik. Das sei aber gar nicht so wahrgenommen worden: Für manche Zuschauer habe es sich eher um Entertainment gehandelt, bei RTL schien man sich eher über die kostenlose Werbung zu freuen.

Für Alicia Joe sei das in Ordnung gewesen, sie sei ihre Kritik losgeworden, habe in ihren Augen ihren Teil beigetragen. Im Mai 2021 distanzierte sie sich jedoch von diesen Inhalten und kündigte an, kein “Trash-TV” mehr kommentieren zu wollen.

Was hat sich jetzt geändert? Alicia Joe hat angesichts einiger Entscheidungen der RTL-Group den Eindruck, man habe dort “jegliche Moral und jegliches Verantwortungsbewusstsein über Bord geworfen”. Dabei geht es speziell um zwei Sendungen.

Bereits Ende 2022 hatte die YouTuberin das RTL+-Format “Dubai Diaries” kritisiert. In der Sendung wurde dem kontroversen Influencer Simon Desue eine positive Plattform gegeben. Simon Desue steht in der Kritik, seit er 2019 nach Dubai ausgewandert ist und seitdem mit seinen deutschen Zuschauern Geld verdient, ohne hierzulande Steuern zahlen zu müssen.

Der Auslöser für die Löschung der Videos war aber eine zweite Show, die es gar nicht gab: Die geplante Doku-Soap mit Michael Wendler. Der Schlagersänger steht wegen antisemtischen Äußerungen sowie Verschwörungstheorien in der Kritik. Obwohl RTL2 sich am Ende gegen das Format entschied, will Alicia Joe jetzt nicht mehr “positiv” mit den Sendern in Verbindung gebracht werden.

Das vollständige Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie kommt das an? Ihre Fans bewundern Alicia Joe für diesen konsequenten Schritt. Viele bestärken sie in ihrer Entscheidung: Ihre neueren Videos seien ohnehin wertvoller und interessanter. Auch, dass die YouTuberin so reflektiert mit ihren alten Inhalten umgeht, kommt gut an. Insgesamt erhielt das Video bereits 541.000 Aufrufe und 36.000 Upvotes (via YouTube, Stand: 24. März, 17:00).

Alicia Joe gehörte auch zur Gruppe von Content Creatorn, die sich mit der YouTuberin und Twitch-Streamerin Gnu zusammentaten, um über die Sexualisierung von Frauen auf Plattformen wie Reddit zu sprechen. Sie erklärte, welche rechtlichen Konsequenzen das Erstellen bestimmter Inhalte haben kann.

Twitch-Streamerin Gnu ist angewidert von Inhalten über sie auf reddit – „Es werden keine Grenzen gesetzt“