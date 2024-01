Der Chef von Twitch erklärt, worauf es wirklich ankommt, wenn man als Streamer Erfolg haben will

Auf Twitch gibt es mehr als 7 Millionen aktive Streamer, doch nur die wenigsten von ihnen kommen so groß heraus, wie etwa ein MontanaBlack oder xQc. Jetzt gibt es Tipps vom Chef persönlich, wie man auf Twitch Erfolg haben soll.

Wer ist der Chef von Twitch? Dan Clancy wurde 2023 zum CEO von Twitch und sah sich sofort mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Viele Content Creator waren unzufrieden mit der Streaming-Plattform und fühlten sich nicht genug unterstützt.

Twitch sei „out of touch“, zu weit weg von den Leuten, hieß es. Kürzlich gab Clancy zudem zu, dass die Plattform einfach nicht profitabel ist.

Der Twitch-Chef ist jedoch bemüht, diese Probleme anzugehen. So gibt er sich deutlich nahbarer, als andere CEOs, streamt selbst auf Twitch und tritt auch mit anderen Streamenden gemeinsam auf. In einem Interview mit dem YouTuber Karat sprach Clancy nun darüber, wie man als Streamer Erfolg hat.

Von einer Karriere wie seiner träumen viele, wenn sie mit dem Streamen anfangen. Der Kanadier xQc war lange die Nummer 1 auf Twitch:

Tipps vom Chef persönlich

Was rät der Chef? Laut Dan Clancy ist die beste Möglichkeit, um auf Twitch zu wachsen, mit anderen Streamern zusammenzuarbeiten. Das scheint die Ober-Liga des deutschen Twitch längst verstanden zu haben, denn es häufen sich zunehmend große Events, bei denen möglichst viele Creator versammelt werden.

Wenn sich die Kollegen da nicht erkenntlich zeigen, wird so manch einer richtig sauer.

Doch Vetternwirtschaft allein genügt noch nicht. Der Twitch-Chef erklärt weiter, wie wichtig es sei, am Ball zu bleiben: „Einen Kanal zu erschaffen und eine Followerschaft aufzubauen, eine Community aufzubauen, erfordert Ausdauer.“

Man könne nicht einfach sagen „Ich mache das diese Woche am Dienstag, dann nochmal in einem Monat und dann mache ich es in 4 Monaten“, so Clancy. Das ganze Interview seht ihr hier, um das Thema geht es ab 47:01.

Wie sieht es bei dem Chef selbst aus? Dan Clancy beherzigt zumindest einen seiner eigenen Ratschläge und tritt regelmäßig mit anderen Streamern auf. Was die regelmäßigen Streams angeht, so besteht jedoch noch Verbesserungsbedarf, denn der CEO ist im Schnitt nur anderthalb Mal die Woche auf Sendung (via TwitchTracker). Ob das reicht, um sich eine Community aufzubauen?

Immerhin, Clancy hat 33.800 Follower auf Twitch und erreichte im Schnitt in den letzten 3 Monaten 407 Zuschauer (via TwitchTracker). Darauf angesprochen, verrät er noch ein drittes Erfolgsgeheimnis: Erstmal müsse man der Chef von Twitch werden.

Dass die Tipps des Twitch-Chefs durchaus funktionieren, zeigt der luxemburgische Streamer „LetsHugo“. Er streamte 4 Jahre lang fast täglich auf Twitch und feierte seinen großen Durchbruch, als er Auftritte in Formaten bereits etablierter Streamer ergattern konnte: Er brach nach der 9. Klasse die Schule ab, ist jetzt einer der größten Streamer im deutschen Twitch: Das ist LetsHugo