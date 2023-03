Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Der neue Chef war im Oktober 2022 von einem IRL-Streamer dafür kritisiert worden, keine Ahnung von den Bedürfnissen der Content Creator zu haben. Er habe nach dem Treffen mit Clancy kein Vertrauen in die Plattform, so der Streamer ( dexerto ).

Was waren die Probleme in letzter Zeit? Unter der Führung von Shear wurde Twitch riesig, verzeichnet monatlich mehr als 8 Millionen aktive Streamer. Doch zum Ende seiner Laufbahn wuchs auch die Unzufriedenheit der Nutzer immer mehr:

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Justin.tv zeigte das Leben von Kan mittels einer an seinem Kopf befestigten Webcam und war, wie Shear in seinem Abschieds-Post schreibt, eine ziemlich schlechte Idee. Nach ungefähr 8 Monaten wurde daraus eine Streaming-Plattform, auf der jeder einen Kanal erstellen und streamen konnte.

Insert

You are going to send email to