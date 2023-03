Chef von Epic Games lässt sich über Steam aus – Kritisiert die Multiplayer-Funktionen der Plattform

Spieleentwickler und Publisher können seit heute selbstständig ihre Spiele im Epic Games Store veröffentlichen. Der Chef von Epic Games, Tim Sweeney, nutzte die Gelegenheit, um Steam zu kritisieren.

Um wen geht es?

Was sagt der Chef von Epic Games? Wie das amerikanische Spiele-Magazin PC Gamer berichtet, hat sich Sweeney in einem Telefonat über Steam ausgelassen und gesagt, die Plattform habe ein Problem für die Branche geschaffen.

Sweeney spricht auf Steams Multiplayer-API „Steamworks“ an. Das Onlinesystem von Valve funktioniere in keinem anderen Store außer Steam:

Sie haben eine klassische Lock-in-Strategie, bei der sie diese Dienste entwickeln, die nur mit ihrem Store funktionieren, und sie nutzen die Tatsache, dass sie den größten Marktanteil haben, um jeden zu ermutigen, Spiele zu liefern, die in anderen Stores nicht funktionieren. […] Tim Sweeney via PC Gamer

Außerdem berichtet Sweeney von Problemen, die er und Epic Games mit Multiplayer-Spielen hatte, die aufgrund der Steamworks-Limitierung nur eingeschränkte Multiplayer-Funktionen besaßen:

„Wir waren schon früh von diesem Problem mit einer Reihe von Multiplayer-Spielen, die in den Epic Games Store kamen, betroffen. Steamworks funktionierte in unserem Store nicht, also hatten sie entweder nur eine eingeschränkte oder gar keine Multiplayer-Funktionen, oder sie waren in den Anfangstagen des Epic Games Store auf ein viel kleineres Publikum beschränkt, also gab es eine Menge Multiplayer-Spiele, die sich wirklich kaputt anfühlten.“

Warum spricht der Epic-Chef über Steam? Wie Epic Games bekannt gab, ist heute der offizielle Start des sogenannten „Self-Publishing-Tools“.

Das Self-Publishing-Tool bietet Entwicklern und Publishern die Möglichkeit, ihre Spiele eigenständig im Epic Games Store zu veröffentlichen, wenn die Spiele gewisse Anforderungen erfüllen (via store.epicgames.com)

Dass Spieleentwickler selbstständig ihre Spiele veröffentlichen, ist seit einiger Zeit auch auf Steam durch das Steamworks-Vertriebsprogramm möglich (via partner.steamgames.com).

Der Unterschied zwischen Steam und Epic Games ist hierbei jedoch eine Anforderung seitens Epic Games, die von Multiplayer-Spielen verlangt, dass diese Spiele PC-Crossplay zwischen den verschiedenen Launchern ermöglichen.

Spieler sollen demnach in der Lage sein, mit ihren Freunden auch dann zusammenzuspielen, wenn diese das Spiel in einem anderen Launcher wie beispielsweise Steam haben, um die von Sweeney angesprochenen Probleme mit Steamworks zu vermeiden.

Einer der vielen Indie-Entwickler, die ihr Spiel auf Steam veröffentlicht haben, ist der YouTuber Belluar. In einem Video sprach er kürzlich den „30-%-Anteil“ an, den Steam bei jedem Verkauf einbehält.

Das „gierige“ Steam nimmt sich 30 % von jedem Kauf – Indie-Entwickler sagt: „Wir sind damit sehr glücklich!“