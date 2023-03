Das „gierige“ Steam nimmt sich 30 % von jedem Kauf – Indie-Entwickler sagt: „Wir sind damit sehr glücklich!“

Wir zeigen euch in einem kurzen Video 5 nützliche Tipps für einen guten Start im Survival-Spiel Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Von anderer Seite steht Steam für die 30 % immer in der Kritik. So hat der Epic Games Store bei seiner Einführung aggressiv damit geworben, dass man einen viel kleineren Anteil nehmen würde.

Steam bringt noch mehr Vorteile: Bellular und sein Kollege Matt diskutieren im Anschluss noch, dass Steam auch weitere Vorteile bringt. Denn Steam sei eine Plattform, die sich in erster Linie um die Kunden kümmere, die stünden immer an oberster Stelle. Daher wären auch Systeme wie „Refunds“ bei Steam besonders einfach durchzusetzen – wie etwa die „2 Stunden“-Regel, mit der man Spiele bei Nichtgefallen zurückgeben kann.

Oder anders gesagt: Die 30 % sind zwar viel, aber durch Steam wird das Spiel auch von viel mehr Leuten gesehen und gekauft, sodass am Ende die Entwickler noch immer deutlich mehr Geld machen, als wenn sie nicht auf Steam werben und verkaufen würden. Mit diesen 30 % kauft man sich quasi die Reichweite und Aufmerksamkeit, die am Ende überhaupt zum Verkauf von Spielen führt.

Die Menge an Aufmerksamkeit, die „Click-Through-Rate“ und all [die anderen Vorteile] … sie haben zwar 30 % genommen. Aber es sind 30 % von einem viel größeren Kuchen.

Die Frage, die sich viele stellen: Verdient Valve diese 30 %? Es gibt einen Grund, warum das ein ganz kurzer Abschnitt [in diesem Video] ist. Denn der Grund ist: Ja. Aus unserer Sicht eines Indie-Entwicklers, bei dem Valve 30 % bekommt und erst danach der Rest des Geldes an Publisher und Mitarbeiter verteilt wird – wir sind sehr glücklich mit den 30 % von Valve.

Was sagt Bellular dazu? In einem seiner neusten Videos zeigt Bellular nicht nur die Verkaufszahlen seines Spiels „The Pale Beyond“, sondern geht auch auf die Frage ein, ob der 30-%-Anteil von Steam gerechtfertigt sei:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum spricht Bellular darüber? Der YouTuber und Entwickler Bellular, den viele vor allem wegen seiner WoW-Analysen kennen, hat vor einigen Tagen ein Spiel auf Steam veröffentlicht. In einem Stream sprach er danach über die Verkaufszahlen und Ideen, was man beim nächsten Mal besser machen könnte. Er zeigte dabei recht offen die Daten von Steam zu seinem Spiel und sprach auch den „30-%-Anteil“ an, den Steam sich bei jedem Verkauf einbehält.

Insert

You are going to send email to