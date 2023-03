Bundle bietet 72 Spiele für 28 € – Darunter eines der besten Koop-Shooter auf Steam

Bei Humble Bundle gibt es aktuell ein Paket mit 72 Spielen, das nur 28 € kostet und dessen Erlös der Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien zugutekommt. Eines der enthaltenen Spiele ist einer des besten Koop-Shooter auf Steam.

Was ist das für ein Bundle? Auf der Internetseite Humble Bunde gibt es derzeit ein Paket mit 72 Spielen für 28,03 €. Der Erlös soll laut Humble Bundle zu 100 % an die Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien gehen.

Bereits im Februar war es auf Humble Bundle möglich, Erdbebenopfer durch den Erwerb von Spielen zu helfen. Die 72 Spiele des aktuellen Pakets würden sonst 1.038,19 € kosten, wenn ihr die Inhalte einzeln erwerbt, heißt es auf Humble Bundle.

Zum aktuellen Zeitpunkt hat das Paket bereits 1,3 Millionen € für wohltätige Zwecke gesammelt und ist noch 5 Tage verfügbar (Stand: 03. März, 11:30 Uhr). Käufer des Bundles können zudem frei entscheiden, ob sie den Mindestbetrag von 28,03 € oder eine höhere Summe bezahlen.

Hier geht es zu dem Angebot auf Humble Bundle:

Koop-Shooter ist zu 90 % positiv auf Steam bewertet

Welches Koop-Spiel ist enthalten? Das Bundle enthält den beliebten Koop-Shooter Payday 2, der im Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Payday 2 kommt auf Steam sehr gut an, hat dort über 397.000 Rezensionen, davon sind starke 90 % positiv.

In Payday schlüpft ihr in die Rolle von Verbrechern und raubt mit bis zu vier Spielern Banken aus oder vollzieht andere illegale Pläne und verfolgt stets das Ziel, das große Geld zu erbeuten. Wie ihr dabei vorgeht, ist bis zu einem gewissen Grad euch überlassen. So bestimmt die von euch gewählte Ausrüstung, ob ihr eher leise oder extrem laut agiert.

Falls ihr einen Blick auf das Spielprinzip von Payday 2 werfen wollt, binden wir euch hier den Trailer zu dem “Midland Ranch Heist”-DLC ein.

Welche Spiele sind sonst noch in dem Bundle enthalten? Neben PayDay 2 sind weitere bekannte Spiele in dem Bundle enthalten. Hier seht ihr eine kleine Auswahl einiger bekannter Titel:

Gotham Knights – Superhelden RPG, Release: 2022

Ghostrunner – Hardcore-Slasher im Cyberpunk-Stil, Release: 2020

Pathfinder – Fantasy-RPG: Release 2018

Euro Truck Simulator 2 – Simulation, Release 2012

XCOM 2 – Strategie, Release 2016

Humble Bundle bietet Angebote und unterstützt wohltätige Zwecke

Was ist Humble Bundle? Humble Bundle ist eine Internetseite, bei der ihr Spiele, Bücher oder Software digital erwerben könnt. Immer wieder gibt es auf der Seite Pakete mit mehreren Inhalten wie Spielen und DLCs, bei denen ihr einen selbst gewählten Preis zahlt.

Der Preis, den ihr für ein komplettes Bundle oder Teile davon zahlen müsst, variiert von Angebot zu Angebot, ist gibt aber stets einen Mindestbetrag.

Top 25 der besten Koop-Spiele 2023 für PC, PS5, Xbox und Switch – WIR haben gewählt