Neues Spiel wird ein spannendes, überraschendes Crossover zwischen 2 der besten Games auf Steam überhaupt

Der Koop-Shooter Deep Rock Galactic hat 97 % positive Bewertungen auf Steam. Jetzt kündigte das Team hinter dem Titel einen Shooter im Stil des beliebten Indie-Spiels Vampire Survivors an.

Was ist das für ein Spiel? Mit Deep Rock Galactic: Survivor (PC) hat Ghost Ship Games, das Team hinter dem erfolgreichen Koop-Shooter Deep Rock Galactic, ein neues Spiel angekündigt. Doch anders als Deep Rock Galactic wird der neue Titel nicht in der Ego-Perspektive gespielt, und versetzt euch in eine Top-Down-Ansicht.

Zudem beschreiben die Entwickler das Spiel auf Steam als einen „Survivor-like auto-Shooter“. Das heißt, dass Deep Rock Galactic: Survivor den Pfad des First-Person-Koop-Shooters verlässt und sich den Überraschungshit „Vampire Survivors“ als Vorbild nimmt.

Dennoch schlüpft ihr in die Rolle eines kampflustigen und schwerbewaffneten Zwerges, der sich mit Waffengewalt gegen Alienhordern wehrt. Diesmal allerdings alleine – Deep Rock Galactic: Survivor bietet keinen Koop-Modus.

Den Ankündigungstrailer zu Deep Rock Galactic: Survivor seht ihr hier:

Was wissen wir zum Release? Wie dem Ankündigungstrailer zu entnehmen ist, erscheint Deep Rock Galactic: Survivor auf Steam. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es allerdings noch keines präzises Release-Datum.

Die Steamseite des Spiels spricht jedoch von einem geplanten „Early Access“-Veröffentlichungstermin im Jahr 2023 (via Steam).

Auf den Spuren des Erfolges

Deep Rock Galactic: Survivor verbindet das Erfolgsrezept von zwei unterschiedlichen Spielen, Vampire Survivors und Deep Rock Galactic. Beide haben extrem positive Bewertungen auf Steam, doch was sind das für Spiele?

Was ist Deep Rock Galactic? In Deep Rock Galactic schlüpft ihr in die Rolle von Zwergen, die Missionen von dem namensgebenden Bergbauunternehmen “Deep Rock Galactic” erhalten. Diese Missionen reichen von dem Sammeln bestimmter Ressourcen bis hin zum Töten von Aliens. Dsa Töten von Aliens ist das Kernprinzip des Spiels.

Immer wieder begebt ihr euch als schwerbewaffnete Zwergen in prozedural generierte Höhlen und metzelt Alienhorden nieder. In dem First-Person-Shooter stehen euch 4 Klassen und verschiedene „Werkzeug“ wie Flammenwerfer und Gatling-Guns zur Verfügung. Zudem ist der Titel mit bis zu 4 Spielern im Koop spielbar.

Deep Rock Galactic erschien 2020 und sammelte seither über 150.000 Rezensionen auf Steam. Davon sind insgesamt 97 % positiv.

Was ist Vampire Survivors? Vampire Survivors ist ein beliebtes Indie-Spiel, das 2022 einen großen Hype genoss. Heute hat das Spiel über 177.000 Rezensionen auf Steam, davon sind starke 98 % positiv.

Spielerisch setzt Vampire Survivors auf ein einfaches Prinzip, verpackt in einem pixeligen Retrostil. Ihr seid in der Top-Down-Perspektive und steuert mit den Tasten WASD einen Charakter, der auf einer freien Fläche gegen Monster kämpft. Diese nähern sich von allen Seiten und ihr müsst versuchen, 30 Minuten lang zu überleben.

Der Titel erschien am 17. Dezember 2021 im Early Access. Im Oktober 2022 feierte Vampire Survivors seinen offiziellen Release.

„Ich wusste nicht, dass ich dieses Crossover brauche, bis jetzt“

Wie sehen die ersten Reaktionen auf den Trailer aus? Die ersten Reaktionen auf den Trailer sind größtenteils positiv, auch wenn anscheinend niemand mit einer solchen Ankündigung gerechnet hat.

Auf YouTube fasst der Nutzer „El Burrito“ die Ankündigung treffend zusammen: „Das ist unerwartet und super.“

Auch auf dem YouTube-Kanal von Ghost Ship Games sehen die Kommentare ähnlich aus (via YouTube):

Nutz: „Normalerweise mag ich keine Top-Down-Spiele, aber dieses hat meine Aufmerksamkeit und mein Interesse geweckt.“

coldfries: „Ich wusste nicht, dass ich dieses Crossover brauche, bis jetzt. Es passt einfach perfekt! Survivor-Likes sind eines meiner Lieblingsgenres. Viele Spiele versuchen, ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen, manchen gelingt es, manchen nicht. Aber eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten in ein Survivor-like zu verwandeln? Das ist brilliant.“

big slaps: „Anscheined wird es ein ‘Deep Rock Galactic’-artiges Vampire Survivors. Sieht cool aus.“

