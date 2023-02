Bei Humble Bundle könnt ihr Spiele kaufen und den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien helfen – So geht’s

Der Online-Store Humble Bundle startet eine Spendenaktion für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und Syrien. Beim Kauf von Spielen geht ein Teil des Geldes an die Hilfsorganisation Direct Relief.

Am 6. Februar zerstörten schwere Erdbeben der Stärke 7,8 und 7,5 sowie weitere Nachbeben weite Teile der türkisch-syrischen Grenzregion. Die Zahl der Opfer liegt mittlerweile bei über 44.000 Menschen und die Rettungskräfte suchen unter den Trümmern weiterhin nach Überlebenden.

In einer so schweren Situation hilft jeder Cent, weshalb der Online-Store Humble Bundle ankündigt, dass sie einen Teil ihrer Einnahmen durch den Verkauf von Spielen an Direct Relief spenden werden, eine Hilfsorganisation, die weltweit humanitäre Hilfe leistet.

Diese Bundles könnt ihr jetzt schon kaufen: Für alle, die neue Games kaufen und dabei etwas Gutes tun wollen, gibt es in dem Store jetzt schon einige Optionen. In gewohnter Manier könnt ihr beim Kauf so viel zahlen, wie ihr für richtig haltet, wobei der niedrigste Preis der Bundles zwischen etwa 4 € und 11 € liegt.

Aktuell stehen euch folgende 4 Gaming-Bundles zur Auswahl:

Fishing Season: Das Bundle bietet 24 Spiele im Wert von insgesamt 255,06 €, die sich alle ums Fischen drehen, mit unterschiedlichen Graden an Realismus und Wettbewerb.

Steamy Sakura Special: Das Sakura-Franchise umfasst eine Menge Visual Novels für Erwachsene, 19 von denen im Wert von etwa 177,88 € sind in dem Bundle aufzufinden.

Love is in the Air: Dieses Bundle richtet sich an die Fans von Dating Sims mit seiner Vielfalt an Story- und Charakterfokussierten Spielen. Es enthält insgesamt 8 Games im Wert von etwa 105,41 €.

Black History Month: In diesem Bundle findet ihr insgesamt 8 Spiele im Wert von etwa 126,12 €, die sich um schwarze Charaktere drehen. Dabei sind Klassiker wie Mafia III und Shadow Man Remastered.

Wie ihr den Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei direkt helfen könnt, erfahrt ihr beim Deutschen Roten Kreuz. Alle Infos dazu und Spendemöglichkeiten findet ihr auf der offiziellen Seite

Diese Pläne gibt es noch: Abgesehen davon arbeitet Humble Bundle aktuell an einem größeren Bundle, dessen kompletten Einnahmen an die Opfer der Erdbeben gehen werden. Dafür arbeitet der Store zusammen mit mehreren großen Entwicklern und Publishern, um eine möglichst coole Sammlung an Games auf die Beine zu stellen.

Haltet also die Augen offen. In der Vergangenheit enthielten solche Bundles jede Menge erstklassiger Spiele wie Dead Space, The Witness oder Bastion, um möglichst viele Gaming-Fans zum Spenden zu bewegen.

Seid ihrer Gründung im Jahr 2010 hat Humble Bundle immer wieder zu solchen Spendenaktionen aufgerufen. Zusammen mit ihrer Community haben sie bereits über 200.000.000 $ an Spenden gesammelt, die an Hilfsorganisationen wie Make A Wish oder Children’s Miracle Network Hospitals gingen.

Bei einer anderen Spendenaktion für Syrien und die Türkei gab es hingegen Sabotageversuche:

