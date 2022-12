YouTuber HandOfBlood startet Spendenaufruf, um ein demoliertes Tierheim zu retten

Gleichzeitig betont Hänno, dass viele Unterstützer kleine Beträge von 5 bis 10 Euro gespendet haben, was in der Summe „super viel ausmacht“, da laut ihm „jeder Euro hilft“.

In dem Post auf Twitter schreibt HandOfBlood außerdem, das Tierheim habe sich bereits bedankt. Auch Hänno selbst richtet ein „Vielen Dank“ an seine Community.

Wie viel Geld kam durch den Spendenaufruf schon zusammen? Als sich Hänno am Dienstag, dem 06. Dezember 2022, auf Twitter an seine Follower wendet, hat er durch einen vorangegangenen Post auf Instagram bereits 8.000 € für das Tierheim gesammelt.

Auf Twitter teilt Hänno Bilder, welche den angerichteten Schaden an dem Tierheim zeigen. Zu sehen sind unter anderem Löcher in Türen, darunter die Eingangstür aus Glas, sowie ein umgeworfenes Regal, mit einem großen Loch in der Rückwand.

Wieso sammelt Hänno spenden? HandOfBlood hat auf Instagram und Twitter um Spenden für ein Berliner Tierheim gebeten. In das besagte Tierheim soll laut Hänno eingebrochen worden sein. Anschließend sollen die Einbrecher in den Räumlichkeiten gewütet und die Einrichtung demoliert haben.

Der beliebte YouTuber HandOfBlood hat eine Bitte um Spenden an seine Community gerichtet, um einem demolierten Tierheim in Berlin zu helfen.

