Zuschauer versuchen, die Spenden-Aktion eines Twitch-Streamers zu sabotieren – „Es liegen Menschen unter den Trümmern“

Der Twitch-Streamer Hasan “HasanAbi” Piker sammelt Spenden, um die Erdbeben-Opfer in Syrien und in der Türkei zu unterstützen. Doch die Abneigung mancher Menschen gegen ihn geht wohl so weit, dass sie die Spenden verhindern wollen.

Um welchen guten Zweck geht es? Wie viele Menschen war der Streamer erschüttert von dem Erdbeben, das am 6. Februar Teile der Türkei und Syriens traf. Mehr als 4.300 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, viele weitere werden noch vermisst und sind möglicherweise noch unter den Trümmern verschüttet (via CNN).

Dazu kommen Menschen, deren Zugang zu Wasser oder Elektrizität abgeschnitten wurde.

Noch am selben Tag teilte HasanAbi einen Spendenaufruf des türkischen Streamers Jahrein und versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um den Betroffenen zu helfen (via Twitter). Nach nur 15 Minuten sollen bereits 150.000 US-Dollar an Spenden zusammen gekommen sein (via Twitter).

Die Bemühungen des Streamers wurden jedoch sabotiert.

Zuschauer verhindern Spende über 50.000 $

Wie wurde die Spendenaktion sabotiert? Mehrere größere Content Creator wollten sich an der Spendenaktion beteiligen. Darunter auch der YouTuber IShowSpeed, der sonst eher für seine ziemlich aufgedrehten und lauten Streams bekannt ist.

IShowSpeed rief nicht nur seine Zuschauer zum Spenden auf, sondern wollte selbst 50.000 $ beitragen. Fans des Streamers behaupteten jedoch, es handle sich um reine Abzocke: HasanAbi würde sich das Geld selbst in die Tasche stecken und davon teuer einkaufen gehen.

Persönliche Abneigung sollte der guten Sache nicht im Weg stehen

Wie wird das diskutiert? Der YouTuber Cr1tikal sprach in einem spontanen Video über die Situation. Er stellte klar, dass sowohl HasanAbi als auch IShowSpeed durchaus kontroverse Figuren in der Streaming-Szene seien, in diesem Fall würden sie jedoch unbestreitbar etwas Gutes tun.

Cr1tikal forderte die Zuschauer auf, sich nicht von ihrer persönlichen Abneigung gegen die Content Creator blenden zu lassen oder sich Gründe auszudenken, warum das, was sie tun, irgendwie verkehrt sei:

Egal, wie ihr es dreht, nach so einer Tragödie Geld zu bedürftigen Menschen zu bringen, ist eine großartige Sache. […] Ihr könnt Hasan nicht mögen, bis ihr schwarz werdet, ihr könnt sie auf Twitter fertig machen, so viel ihr wollt, […]. Aber wenn er etwas Gutes macht, wie das hier, versucht nicht, irgendeinen verrückten Weg zu finden, es als schreckliche Sache darzustellen. Cr1tikal via YouTube

HasanAbi ist sich keiner Schuld bewusst

Wie reagiert HasanAbi selbst? Der Twitch-Streamer äußerte sich mittlerweile in einem eigenen Stream zu den Versuchen, seine Spendensammlung zu sabotieren. Er sagte, er habe nichts Falsches getan, weder in dieser Situation, noch in der Vergangenheit.

Lediglich ein Haus und ein tolles Auto habe er sich gekauft, so HasanAbi. Er verwies jedoch darauf, dass es gerade größere Probleme gebe und betroffene Menschen unter den Konsequenzen leiden, wenn Spenden verhindert werden.

Ich hasse es. Diese Leute sind so verdammt verzweifelt, mich als Bösewicht darzustellen, selbst wenn ich aktiv versuche, Geld für eine Sache zu sammeln, dass sie den Spendenbemühungen schaden. Es liegen gerade buchstäblich Menschen unter Trümmern. HasanAbi

Trotz der entgegengesetzten Bemühungen konnte HasanAbi bereits über 700.000 $ an Spenden zusammentrommeln (Stand: 7. Februar, 20:20, via softgiving). Auf Twitter bedankte sich der Streamer bei seiner Community:

Die unglaubliche Summe, die HasanAbi bereits für die Erbeben-Opfer sammeln konnte, zeigt, welchen Einfluss Twitch-Streamer haben können, wenn sie ihre Reichweite für einen guten Zweck nutzen. Seien es groß geplante Spenden-Marathons, oder ganz spontane Aktionen:

