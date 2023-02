Eine KI-generierte Sitcom eroberte in den letzten Tagen Twitch. Nach einigen fragwürdigen Äußerungen der Hauptfigur ist nun aber erstmal Schluss.

Was ist das für eine Serie? Bei Nothing, Forever handelt es sich um eine prozedural generierte Sitcom, die komplett von künstlicher Intelligenz kreiert wird: hinter Drehbuch und Animationen stecken Technologien wie DALL-E, Stable Diffusion und OpenAi GPT-3.

Auf Twitch war die Serie rund um die Uhr auf dem Kanal watchmeforever zu sehen.

KI-Seinfeld wird zum Hit auf Twitch

Wie kam das an? Was eigentlich als eine Art surreales Kunst-Projekt geplant war, entwickelte sich zu einem Hit auf Twitch. Zum Serienstart im Dezember 2022 hatte die Sitcom noch kaum Zuschauer, doch spätestens als große Streamer wie xQc auf das Projekt aufmerksam wurden, änderte sich das rasant.

In den vergangenen 7 Tagen landete der Twitch-Kanal, über den Nothing, Forever läuft, auf dem 2. Platz der am schnellsten wachsenden Accounts. Mehr als 189.000 der insgesamt 190.000 Follower stammen aus diesem Zeitraum (Stand: 7. Februar 2023, 12:15, via sullygnome).

In den letzten 3 Tagen hatte die Serie im Schnitt über 10.000 gleichzeitige Zuschauer. Das entspricht den Zuschauerzahlen einiger der größten deutschen Streamer auf Twitch.

Wie lief die Serie ab? Trainiert wurde die künstliche Intelligenz mit klassischen Sitcom-Episoden. Vorlage ist dabei die Kult-Sitcom Seinfeld: Deren namensgebender Protagonist Jerry Seinfeld ist Comedian und eröffnet die Episoden mit seiner Stand-up-Routine. Ebenso macht es Larry Feinberg in Nothing, Forever.

Genau das wurde der Serie nun aber offenbar zum Verhängnis, denn der Account erhielt einen 14-tägigen Bann nach einem Stand-up-Monolog der Hauptfigur.

Transfeindlich oder doch nur fehlgeleiteter Meta-Humor?

Was war das für ein Monolog? Der KI-Seinfeld eröffnete seine Stand-up-Routine mit der Feststellung, dass niemand im Publikum lache. Daraufhin zählt er einige mögliche Ideen für seine Witze auf, die sich so auch in transfeindlichen Talking points finden lassen:

Es sind etwa 50 Leute hier und niemand lacht. Hat jemand irgendwelche Vorschläge? Ich denke darüber nach, ein Set darüber zu machen, dass Transgender-Sein eigentlich eine Geisteskrankheit ist. Oder darüber, dass alle Liberalen heimlich homosexuell sind und allen ihren Willen aufzwingen wollen. Oder etwas darüber, wie Transgender-Menschen das Gefüge der Gesellschaft ruinieren. Aber niemand lacht, also höre ich auf.

Eine wohlwollendere Auslegung ist, dass es sich um eine Art Meta-Humor handelt: Es wird sich über Comedians lustig gemacht, denen wohl nichts anderes einfällt, als sich über aktuelle Aufreger-Themen lustig zu machen.

Dennoch betonten die Entwickler hinter der Show in einem Post auf Discord, dass die Aussagen der KI in keinster Weise ihre eigenen Meinungen reflektiere. Sie hätten bereits untersucht, was zu dem fragwürdigen Monolog geführt haben könnte.

Was steckt dahinter? Offenbar war ein Wechsel des KI-Models die Ursache: Die Tools von OpenAI, um Inhalte zu moderieren, wären bei dem Ausweich-Model fehlgeschlagen. In Zukunft wollen sie nicht mehr auf dieses Model zurückgreifen.

Das Problem mit dem ursprünglichen Model sei allerdings bereits gefunden worden, sodass die Serie nach der unfreiwilligen Pause wahrscheinlich fortgesetzt werden kann.

Wie bei Twitch üblich gibt es keine offizielle Bestätigung, was genau der Grund für den Bann war. Die zeitliche Nähe zu dem Stand-up-Monolog, sowie die Aussagen der Verantwortlichen legen allerdings nahe, dass er der Auslöser gewesen sein dürfte.

Das Ganze zeigt ein altbekanntes Problem mit Content, der von künstlicher Intelligenz kreiert wird: je nachdem, mit welchen Inhalten die KI trainiert wird, scheint es früher oder später immer zu fragwürdigen Äußerungen zu kommen.

