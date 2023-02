KI kopiert Twitch-Streamer Asmongold so perfekt, dass das Original erschrickt: „Oh mein Gott, das ist so gut“

Eine KI hat den bekannten WoW-Streamer Asmongold kopiert. Der schaut sich den nachgemachten Stream an und ist ziemlich fassungslos, als er sich selbst hören muss.

Eine KI sorgt seit einigen Wochen für großes Aufsehen. Nun hat jemand ein Asmongold-Audio live gestellt. In diesem könnt ihr Asmongold anhören, der euch eine Geschichte über seine Schulzeit erzählt.

Doch das Besondere daran ist: Es ist gar nicht der echte Asmongold, der dort spricht, sondern eine KI. Diese erzählt euch eine ausgedachte Geschichte mit der Stimme des Streamers.

Der echte Twitch-Streamer zeigt sich auf jeden Fall schwer beeindruckt. Denn das Ganze wirkt sehr authentisch und könnte glatt von ihm stammen.

Audio-Clip klingt wie der echte Asmongold

Der Twitch-Streamer reagierte auf den KI-Stream und zeigte sich ziemlich fassungslos und überrascht. So sagte er selbst im Stream: „Oh mein Gott, das ist so gut, was zum Teufel, das ist so authentisch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.” (Minute 1:29 im Video).

Was genau erzählt die KI? Die Stimme erzählt eine Geschichte, wie Asmongold World of Warcraft gezockt habe, anstatt in die Schule zu gehen. Asmongold amüsiert sich auf jeden Fall prächtig und muss mehrfach laut lachen, als er die Geschichte von Jeff hört, der mitten in der Nacht die fehlenden zwei Level Abstand zu ihm aufholte.

Die Reaktion von Asmongold könnt ihr euch direkt auf YouTube ansehen. In den rund zweieinhalb Minuten könnt ihr sowohl den echten als auch den KI-Asmongold anhören und ihr werdet vermutlich überrascht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Asmongold gehört zu den bekanntesten Streamern auf Twitch

Um wen geht es? Wer MMORPGs oder MMOs spielt, dem dürfte der Twitch-Streamer Asmongold sicher bereits über den Weg gelaufen sein. Vor ein paar Monaten ist er mittlerweile wieder nach WoW zurückgekehrt, hatte aber nichts als Unfug im Kopf.

Asmongold ist mittlerweile auch unter die PC-Bauer gegangen. Gemeinsam mit der Firma Starforge stellt er Gaming-PCs für viel Geld her. Einer der bekanntesten Tech-YouTuber hat sich so einen Computer einmal angesehen und vor der Kamera zerlegt – und wurde dabei misstrauisch von Asmongold beobachtet:

Twitch-Streamer ist beunruhigt, als der absolute Tech-Experte den PC auseinandernimmt, den er für 3.300 Euro verkauft