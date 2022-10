Ares: Rise of Guardians ist ein kommendes Sci-Fi-MMORPG aus Korea, in dessen Trailer gegen riesige Roboter gekämpft wird.

Ich fühle mich gut, das ist großartig. (…) Um ehrlich zu sein war ich am Anfang etwas nervös darüber, dass sie ein Video gemacht haben. (…) Ich bin froh, dass sie das Video gemacht haben, das ist sehr gutes Feedback und eine sehr gute Kritik und alles was sie sagen ist richtig.

Was ist sein abschließendes Fazit zum Video? Asmongold sieht am Ende ziemlich zufrieden aus und erklärt, dass er über das Video ziemlich froh sei, auch wenn er sich am Anfang Sorgen gemacht habe:

Das erinnert daran, dass Asmongold und seine Kollegen mit Kritik an ihrer PC-Firma nicht umgehen konnten . Als Linus auf die Kritik zu sprechen kommt, erklärt Asmongold, dass das in einem Stream von Mizkif und nicht von ihm gewesen sei.

Asmongold zeigt sich auf jeden Fall schwer erleichtert und kann seine Gefühle nicht verbergen, als Linus erklärt, dass sich die Performance des Starforge-Systems ziemlich gut schlage. An diesem Punkt kann er es auch nicht lassen noch einmal über all die Personen zu schimpfen, die sein System kritisiert hatten.

Wie reagiert Asmongold? Der Twitch-Streamer schaut sich das Video mit großer Anspannung an und man sieht ihm an, dass er auf das große, mögliche Fiasko wartet, wo er sich vor seinen Zuschauern verteidigen müsse.

Starforge Systems verbaut einen i9-12900KF und DDR4-Arbeitsspeicher. Das findet Linus überraschend, weil der i9-12900K potenter wäre und man in dem System bereits DDR5-Speicher verbauen könnte, was andere Anbieter etwa tun.

Was ist passiert? Linus hatte einen Gaming-PC der Firma von Asmongold, „Starforge Systems“, gekauft und diesen in seinem Video zerlegt. Der Gaming-PC kostet offiziell 3.500 US-Dollar, das sind rund 3.570 Euro.

