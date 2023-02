Wo steht Twitch 2023? Deutscher Streamer sagt: „Ich bin so enttäuscht”

Der deutsche Meinungs-Streamer Staiy bespricht häufiger aktuelle Themen und andere Content Creator. Nun knöpfte er sich Twitch selbst vor und zieht ein ziemlich vernichtendes Fazit, denn Twitch gehe es hauptsächlich um Werbung.

Was ist das für ein Streamer? Staiy ist schon seit 2013 auf Twitch und kennt sich daher bestens mit der Plattform aus. In dieser Zeit hat er eine beachtliche Community aufgebaut und steht derzeit mit über 5.000 Zuschauern auf Platz 20 der größten deutschsprachigen Streamer (via sullygnome).

Obwohl der Wahlschweizer mit Twitch einen Teil seines Lebensunterhaltes bestreitet, nimmt er kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, die Plattform zu kritisieren.

Was hat sich Staiy jetzt angeschaut? Twitch hat am 25. Januar einen “offenen Brief” an die Community veröffentlicht. In dem Post gab Twwitch einen Rückblick auf das Jahr 2022, sowie einen Ausblick auf die Änderungen, die 2023 eingeführt werden sollen.

Dabei scheint es der Amazon-Plattform jedoch vor allem um eines zu gehen: jede Menge Werbung.

2022 wurde Twitch von sehr schlecht zu schlecht

Wie lief das vergangene Jahr? Zunächst geht Staiy darauf ein, dass Streamer laut Twitch über das Jahr 2022 insgesamt mehr als eine Milliarde US-Dollar verdient haben sollen. Das klingt zwar erstmal nach ziemlich viel Geld, bei 7,3 Millionen aktiven Streamern bedeutet das aber nur knapp 137 $ Jahreseinnahmen pro Person.

Da große Streamer sehr viel mehr als 137 $ im Jahr verdienen, gibt es im Umkehrschluss viele kleine Streamer, die kaum bis gar nichts verdient haben: “Lasst euch von diesen Zahlen nicht blenden,” fordert Staiy.

Immerhin ist Twitch den kleinen Streamern etwas entgegengekommen und hat 2022 den Mindestbetrag für Auszahlungen auf 50 $ gesenkt. 300.000 Streamer hätten somit ihre erste Auszahlung erhalten. Auch das relativiert Staiy umgehend:

Das ist gut, aber es ist immer noch schlecht. Also, es ist etwas Gutes, aber es macht es von etwas sehr Schlechtem zu etwas Schlechtem, wenn ihr versteht, was ich meine.

Schließlich würde das nur zeigen, dass viele Streamer bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht genug Geld erwirtschaftet hatten, um sich irgendwas auszahlen zu lassen – und so lange behalte Twitch das Geld einfach.

Wie viel Geld verdienen „normale“ Twitch-Streamer? Wer kann von Twitch „gut“ leben?

Wenig Geld für viel Werbung

Welche Änderungen gab es 2022 noch? Manche Änderungen sind laut Staiy eigentlich gar keine. So habe sich durch das von Twitch eingeführte “Guest Star”-System, das Streamer vor Strafen schützen soll, wenn sich ein Gast in ihren Streams daneben benimmt, eigentlich nichts geändert.

Andere Neuerungen sieht der Streamer eher kritisch: individuell anpassbare Tags könnten vor allem zu Belästigung durch böswillige Zuschauer führen, etwa, wenn man mit einem LGBTQ-Tag streame.

Tools zur Analyse des eigenen Contents seien zwar hilfreich, könnten für Streamer jedoch auch zur mentalen Belastung werden, wenn sie sich zu sehr auf ihre Zuschauer-Statistiken konzentrieren würden.

Kritik gab es auch für das Belohnungsprogramm für Werbung. Twitch schreibt, Streamer würden dadurch überzeugende Ergebnisse erzielen, doch das sieht Staiy anders. Er zeigt, welche Angebote er von Twitch für den Monat Februar erhalten hat.

Das Ergebnis: Für 2 Stunden Werbung im Monat bekäme der Streamer 564 $ und würde somit “weit unter Mindestlohn” arbeiten. Für die doppelte Menge an Werbung gibt es zudem gerade einmal 63 $ mehr. Das sei Ausbeutung, so Staiy.

Ironischerweise würde er mehr Geld verdienen, wenn er von sich aus gar keine Werbung schalte und nur die von Twitch erzwungene Werbung zeige. Solange Twitch auf so eine “ekelerregende Art und Weise” Werbung schalten würde, würde er daher Adblocks bewerben, so der Streamer.

Denn Adblocks seien die einzige Möglichkeit, um der Plattform denn Mittelfinger zu zeigen, sagt Staiy.

Die ganze ausführliche Analyse hat Staiy auf seinem YouTube-Account hochgeladen. Ihr könnt sie euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Schafft Twitch 2023 die Wende?

Was ist für 2023 geplant? Für das laufende Jahr hat sich Twitch einiges vorgenommen. Dabei dreht es sich gleich dreimal um Werbung: Streamer sollen besser für ihre Streams werben können, einfacher Werbung schalten können und die Platzierung von Werbung im Stream soll verbessert werden.

Diese Sachen hat Twitch für 2023 angekündigt:

Mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen

Neue Tools für Stream-Werbung

Einfacher und besser Werbung schalten

Verbesserte Platzierung von Werbung auf Twitch

Verbesserungen von Guest Star

Tools zur “Zuschauerwürdigung”

Bessere Einblicke und Analysen für Streamer

Ein eigenes Messaging-Produkt für Interaktion mit der Community

Bessere Möglichkeiten für Zuschauer, Inhalte zu entdecken

Was hält Staiy davon? Insgesamt nicht allzu viel. Einige Änderungen seien nicht wirklich neu, oder es hätte sie eigentlich schon längst geben müssen. Der Streamer hat auch den Eindruck, Twitch wiederhole sich immer wieder in den einzelnen Unterpunkten, offenbar hätten sie nicht so richtig gewusst, was sie noch schreiben sollen.

Der Fokus der Neuerungen liege darauf, mehr Geld zu verdienen und mehr Werbung zu machen. Eine langersehnte Änderung hebt Staiy jedoch positiv hervor: Für Werbung soll ein Bild-im-Bild-Format eingeführt werden, wodurch der Stream auch bei laufender Werbung weiterhin angesehen werden kann.

Außerdem sollen Zuschauer besser informiert werden, wenn ein Werbeblock ansteht und Werbung soll pausiert werden können.

Eine Änderung, die Twitch nicht erwähnt, Staiy aber selbst aufgefallen sei, bezieht sich auf den Umgang mit unangebrachtem Verhalten. So habe seit Mitte 2022 kaum noch etwas, das man auf Twitch sage, erhebliche Konsequenzen.

Er habe menschenfeindliche Kommentare von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern gesehen, für die Twitch keine Sperrungen verhängt habe. Auch kritisiert der Streamer, dass die Plattform keine Konsequenzen aus der berüchtigten gamescom-Schlägerei gezogen habe, an der gleich 3 größere Creator beteiligt gewesen waren.

Fazit: eine einzige Katastrophe

Dieses Fazit zieht Staiy: Der Streamer hat einige ziemlich harte Worte für Twitch, nachdem er sich ausführlich mit dem Blogpost auseinandergesetzt hat, den er für “eine einzige Katastrophe” hält: “Ich bin so enttäuscht von so vielen Dingen.”

Staiy habe zwar noch Hoffnung, dass die Verantwortlichen einige Sachen kritisch hinterfragen. Wahrscheinlicher sei es jedoch, einer Zukunft auf Twitch entgegenzusehen, bei der es sich vor allem um die Schlagwörter drehe, die in dem Post immer wieder vorkämen: Werbung.

Vor allem für die Zuschauer täte es Staiy leid. Wenn er könnte, so der Streamer, würde er lieber auf die Werbeeinnahmen verzichten und seinen Zuschauern ein komplett werbefreies Erlebnis bieten.