Twitch-Streamer sagt: 45 % der Leute, die in GTA 5 auf RP-Server flirten, betrügen ihre echten Partner

Der Streamer Félix „xQc“ Lengyel hat einige scharfe Thesen zum Flirten auf dem Rollenspiel-Server “No Pixel” bei GTA 5 Online aufgestellt und sie auf Twitch vorgetragen. 90 % bis 95 % dieser eigentlich gespielten Flirts seien echt, sagt der Kanadier. Und die Hälfte der Flirtenden würde dabei ihren echten Partner hingehen.

Was ist die These von xQc? Der Streamer xQc behauptet: 90 % oder 95 % der Flirts auf dem Rollenspiel-Server “No Pixel” bei GTA 5 Online seien echt. Er habe das immer wieder beobachtet.

Die Leute täten zwar so, als sei das nur gespielt, die Gefühle dahinter seien aber real:

Das meiste Rollenspiel-Dating war echt und wurde dann zu echtem Dating. Mindestens in 90 % der Fälle, in denen ich es gesehen habe. 90 % auf dem Scheiß No Pixel – ich sag’s nur. Wenn nicht sogar 95 % wahrscheinlich.

Der Streamer geht dann sogar weiter: Er habe gehört, dass viele ihre echten Partner mit dem Online-Flirt betrügen. Sie würden über das Date zwar sagen „Das sei ja nicht echt“, aber daraus würde dann ein tatsächlicher Seitensprung werden.

xQc wird dann etwas vager: Diese Seitensprünge würden etwa 50 % der angesprochenen 90 % ausmachen.

Was ist pikant? In einem Diskussionsthread auf reddit wird angemerkt, dass auch xQcs langjährige Freundin und vielleicht Ehe-Frau, Adept, einen „Boyfriend“ in GTA 5 gehabt habe. Gerade weil Adept und ihr angeblicher Boyfriend nicht wirklich „Rollen spielten“, sondern sich sozusagen in den Streams selbst darstellten, hält man es für möglich, dass daraus mehr geworden ist.

Es könnte also sein, dass xQc hier aus leidvoller Erfahrung spricht.

Kontroverse um toxische Beziehung auf Rollenspiel-Server zu GTA 5

Wie kam es zu der Diskussion? Der Privat-Server „No Pixel“ zu GTA 5 wird von vielen Twitch-Streamern besucht, die miteinander interagieren:

Die Leute schlüpfen im Rollenspiel von GTA 5 in Rollen – die können verschieden ausfallen

Meistens aber teilt sich das Rollenspiel in “Cops” und “Verbrecher auf”

Aktuell geht auf Twitter eine Kontroverse um, dass eine Frau einen nicht näher genannten Streamer von No Pixel gedatet hat und ihm jetzt vorwirft, sie emotional und mental missbraucht zu haben. Sie habe sich dem Streamer anvertraut und er habe sie über ihre letzte Beziehung hinweggetröstet, aber habe dann begonnen, sie emotional zu manipulieren.

Ein Beispiel dafür, dass solche „Rollenspiel-Flirts“ auch die Schattenseite echter Beziehungen haben können.

Eine andere Twitch-Streamerin, Megs, hat den Beitrag der Frau geteilt, die über ihre toxische Beziehung zu einem Twitch-Spracher. Megs hat den Streamern in den Kommentaren geoutet und beim Namen genannt.

Wie wird das diskutiert? Auf reddit führen Nutzer einige Beispiele bekannter Rollenspieler an, die sich tatsächlich übers Rollenspiel kennengelernt und dann auch im echten Leben ihre Bande geknüpft haben.

Ein Nutzer sagt: Er erinnere sich noch an seine erste Freundin im MMORPG Runescape. Es hat ihn dann doch überrascht, als sich herausstellte, dass die vermeintliche Dame ein Typ war und ihm alles wegnahm, was er im MMORPG besaß.

Das steckt dahinter: Die Zahlen von 90 bis 95 %, die xQc hier raushaut, und 50 % die ihre Partner betrügen, scheinen doch arg aus der Luft gegriffen zu sein.

Dass sich „gespieltes Rollenspiel“ in echtes verwandelt und dass so mancher, der im Rollenspiel flirtet, vielleicht im echten Leben einen Partner hat, ist aber sicher plausibel. Mit genauen Prozentzahlen sollte man sich hier aber wohl besser zurückhalten..

Das Rollenspiel auf No Pixel hat GTA im Alleingang zu einem riesigen Spiel auf Twitch gemacht:

